Andrea Mirò, compagna Enrico Ruggeri/ Una vita lontana dai riflettori ma…

Andrea Mirò è la compagna de celebre cantante Enrico Ruggeri, con il quale ha una relazione ormai da parecchio tempo. I due sono sempre stati allergici al gossip, non a caso in molti si chiedono dove sia finita una delle cantanti più iconiche degli anni ottanta. In realtà Andrea Mirò non ha mai smesso di coltivare la sua carriera, è infatti andata avanti con i suoi album, tra cui “Nessuna paura di vivere”, uno dei più recenti. Nel corso della sua carriera ha preso parte a diversi progetti, sia come corista che produttrice, spesso rimanendo nell’orbita della sua dolce metà, Enrico Ruggeri. Ma cosa sappiamo della storia d’amore con il cantante? D sicuro che entrambe sono persone estremamente riservate. Anche i rispettivi profili social raccontano davvero poco delle loro vite private.

Andrea Mirò e Enrico Ruggeri, una coppia longeva dentro e fuori dal palco

Andrea Mirò ed Enrico Ruggeri rappresentano una delle coppie più durature del panorama artistico italiano. La loro unione si evidenzia sia nella vita privata che quella artistica, infatti i due hanno realizzato tanti obiettivi insieme. Il loro amore è sbocciato nei primi anni novanta. La coppia, poi, ha messo al mondo anche due figli: Federico Ugo (nato nel 2005) ed Eva Clara (nata nel 2010). Come risaputo, Enrico Ruggeri, in passato, è stato sentimentalmente legato a Laura Ferrato, sua ex moglie. Dal matrimonio è arrivato il primo figlio del cantante, Pier Enrico, noto come Pico Rama e anche lui cantante.

