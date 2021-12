Andrea Mirò e Laura Ferrato, compagna ed ex moglie Enrico Ruggeri/ Il loro rapporto

Enrico Ruggeri è stato sempre riservato sulla sua vita privata cercando di tenerla il più possibile lontano dalle luci dei riflettori, ma non ci sono dubbi nell’indicare chi siano le due donne più importanti. In passato il cantante è stato sposato con Laura Ferrato, con cui ha vissuto una lunga relazione culminata con il matrimonio celebrato nel 1986. I due si sono però separati dopo otto anni e l’arrivo di un figlio, Pier Enrico, che chiamano affettuosamente Pico.

Successivamente l’artista milanese si è legato a Andrea Mirò, musicista come lui, che spesso lo accompagna anche nelle esibizioni, come era accaduto in passato al Festival di Sanremo. La condivisione di interessi ha contribuito a rafforzare ulteriormente il legame tra i due.

Laura Ferrato, ex moglie di Enrico Ruggeri, lavora nel mondo della comunicazione. E’ infatti capo ufficio stampa delle reti Mediaset. Nonostante questo ruolo, lei non ama particolarmente comparire in Tv. L’unica eccezione si è verificata qualche anno fa in occasione della partecipazione del figlio Pico, che oggi ha 31 anni, a “Pechino Express“. Il ragazzo ha deciso di seguire le orme paterne e di diventare un cantante.

I due si sono poi lasciati quasi in concomitanza con il primo incontro con Andrea Mirò, che è ancora oggi al fianco dell’interprete di “Si può dare di più”. Dall’unione dei due artisti sono nati due figli, Federico Ugo nel 2005, ed Eva Clara, arrivata nel 2010.

