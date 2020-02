Andrea Montovoli abbandona il Grande Fratello Vip?/ Lo sfogo: “Qui come il carcere”

Andrea Montovoli sembra intenzionato seriamente a voler lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore, infatti, l’attore bolognese si è sfogato con i suoi amici dentro la casa, in particolare con Adriana Volpe e Patrick Pugliese: “Non voglio smattare, io mi conosco lo so, non sono molto lontano da che accada. Per me anche basta, Non so come spiegarlo, io ho fatto un percorso, non sono venuto qui per il montepremi, sono venuto per cercare il mio tesoro e l’ho trovato”. Quindi Montovoli ha aggiunto: “Adesso non ho più motivo, ho chiuso un cerchio di 17 anni fa (riferito al suo passato in carcere quando aveva preso una brutta strada). Adesso è diverso, ma è sempre una reclusione. Qui ho avuto delle sensazioni che mi hanno ricordato il carcere e mi manca l’aria, non ce la faccio”. Montovoli conclude il suo sfogo dicendo: “Non potete capire quanto sia frustrante non poter dire ‘prendo quella porta ed esco’. Voglio uscire, devo capire se sto bene e non posso farlo qui dentro”.

ANDREA MONTOVOLI ABBANDONA IL GRANDE FRATELLO VIP? ADRIANA E PATRICK PROVANO A FARLO RICREDERE

Montovoli sembra fare sul serio questa volta, anche se comunque i suoi compagni di battaglie hanno provato a rincuorarlo. La Volpe, ad esempio, gli ha confidato: “la tua libertà l’hai già conquistata”, provando a tirargli su il morale. Quindi è stata la volta di Patrick “Sai che ti sono vicino, sul serio. A me dispiace se vai via, senza togliere che potresti arrivare in fondo. Il percorso che stai facendo è utile, interromperesti il racconto”. Adriana Volpe si è poi riavvicinata all’attore dicendogli: “vanifichi quello fatto fino ad adesso, andiamo avanti passo per passo”. L’attore aveva già espresso la volontà di abbandonare il reality ad inizio mese, e questa volta sembra realmente fare sul serio: i suoi amici riusciranno a convincerlo? Tra l’altro, ricordiamo che Montovoli è in nomination, ma la produzione ha annullato il televoto in quanto dovrebbe giungere la squalifica di Clizia Incorvaia per alcune parole rilasciate nelle scorse ore.

