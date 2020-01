Andrea Montovoli al Grande Fratello Vip 2020/ Sarà la volta buona per lui?

Si allunga la lista dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 e questa volta è Andrea Montovoli a palesarsi nel video di presentazione rivelare che sarà nella casa a partire dal prossimo 8 gennaio. In molti conoscono Montovoli non tanto per la sua carriera da attore ma per quella che possiamo definire una carrellata di reality che lo hanno visto protagonista in questi anni a cominciare dall’Isola dei Famosi e finendo a Ballando con le Stelle senza dimenticare Pechino Express, sarà la volta buona per quello che è ormai diventato il re dei reality show? Lui si è limitato ad annunciare che sarà uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip e i fan sperano già che questa sia la volta buona per lui e che la permanenza nella casa possa rappresentare un ottimo trampolino di lancio per lui segnando la sua consacrazione nel mondo della tv e non solo.

ANDREA MONTOVOLI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Proprio nei giorni scorsi Andrea Montovoli è stato ospite a Vieni da Me per parlare dei suoi successi in tv e a teatro e, in particolare, e lui stesso ha rivelato a Caterina Balivo: “Sono arrivato al cinema partendo dal teatro. Ho cominciato con una compagnia teatrale a Boogna. Poi Pupi Avati mi scelse per “Il papà di Giovanna” e cominciai a fare qualche piccola parte. Poi sono arrivato da zia Milly che mi ha fatto conoscere al grande pubbico”. Il giovane Andrea Montovoli al Grande Fratello Vip 2020 ha tanto da raccontare e non solo parlando di vita lavorativa ma anche privata visto che, a soli dodici anni, ha perso il papà. L’attore si unirà ai già annunciati Fernanda Lessa, Adriana Volpe, Antonella Elia, Antonio Zequila, Michele Cucuzza, Paola Di Benedetto, Andrea Denver, Licia Nunez, Rita Rusic, Pago, Aristide Malnati e Clizia Incorvaia, gli ex GF Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese.

