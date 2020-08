Andrea Montovoli e la fidanzata segreta/ Foto al tramonto con critiche

Andrea Montovoli e la fidanzata su Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2019 è tornato a pubblicare una foto in compagnia della misteriosa compagna. Uno scatto romantico che ritrae i due abbracciati al tramonto intenti a scambiarsi un tenero bacio. Nessun dettaglio o informazione sulla fidanzata dell’attore che non ha taggato nessuno né tantomeno lasciato qualche indizio se non una semplice icona a forma di cuore. La foto però ha colpito i tantissimi follower che hanno apprezzato lo scatto lasciando tantissimi commenti: dall’amica Fernanda Lessa che scrive “Che fighi siete”, ma anche fan che sottolineano “Quando ci basta uno sguardo e un tramonto per dirci tutto!”. E ancora: “Siete fantastici..anke se nn riesco a capire se è tua sorella ho la tua metà..”, “l’ultimo dei romantici c’è” anche se non manca chi scrive all’attore “Bella foto ma vedere la tua fuori nn sarebbe male…..”. Un chiarissimo riferimento alla curiosità di scoprire l’identità, finora mai svelata, della ragazza che da diverso tempo è accanto all’attore.

Andrea Montovoli e la fidanzata sui social

Andrea Montovoli da quando è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip ha sempre cercato di tenere ben lontana dal clamore mediatico e dai riflettori la sua fidanzata. Una scelta condivisibile quella dell’attore che, una volta uscito dalla porta rossa della casa più spiata d’Italia, ha deciso di riavvicinarsi alla sua amata condividendoci anche il periodo della quarantena. Intervistato dal settimanale Chi (data 30 aprile 2020), l’attore ha dichiarato: “sto passando la quarantena con lei. Ce l’ho qua, quindi sono stracontento, è una nota positiva in questo periodo. Ci frequentavamo già, con il Covid la convivenza è forzata, ma in maniera positiva. Sono molto contento”. Non solo, Montovoli ha anche precisato che la fidanzata è bravissima in cucina, ma ha preferito continuare a tenere anonimo il suo nome precisando: “è una scelta nostra di tenerla nascosta, noi personaggi pubblici proviamo a tenere nascosto quel poco di vita privata”. Proprio per questo nello scatto al tramonto pubblicato in queste ore su Instagram l’attore ha preferito non taggare la fidanzata, ma c’è chi ha voluto precisare: “mi sento di dover tranquillizzare il Signor Montovoli e compagna sul fatto che anche qualora decidessero di svelare l’identità di ” fuori ” (segreto di pulcinella) non avranno orde di paparazzi alle calcagna perché non sono i brangelina 🙂 un po’ meno su…”.

