Andrea Montovoli/ Ha complottato contro Pago? Le accuse di Serena Enardu (Grande Fratello Vip)

Andrea Montovoli ha un nuovo nemico al Grande Fratello Vip 4, o meglio all’esterno della Casa più spiata d’Italia. Dopo essere stata sconfitta al televoto, Serena Enardu è ritornata a dire la sua su Instagram e non ha esitato a scagliarsi contro l’attore. Il motivo? Un possibile complotto ordito da Andrea alle spalle del suo Pago. “Ho sentito che stanno cercando di far votare Pago per farlo uscire dalla Casa perchè il signor Montovoli decide come e quando io e lui dobbiamo stare insieme”, ha detto nelle Stories. Ignaro di tutto, Montovoli ha voluto esprimere il proprio pensiero sul cantante con gli amici Andrea Denver e Paolo Ciavarro. “Ho rispettato ciò che riguardava la sua storia”, ha sottolineato, “però ha perso il suo percorso e ad un certo punto deve assumersi le sue responsabilità“. L’attore sa bene di non essere simpatico a Pago, soprattutto perchè glielo ha rivelato in modo diretto durante la scorsa puntata. “Spero che mi venga a parlare, se vuole un confronto sono qua“, ha aggiunto. L’ira del cantante infatti è aumentata quando, durante il suo confronto con Fernanda Lessa, sia Montovoli che Patrick Pugliese si sono lasciati andare a battutine sussurrate e tante risate. “Dovrebbe dire ‘Scusatemi se mi sono fatti i fatti miei per tre settimane’“, ha concluso l’attore parlando con gli altri due concorrenti. Clicca qui per guardare il video di Andrea Montovoli.

Andrea Montovoli: le rivelazioni sul suo passato lo rilanciano all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4

Andrea Montovoli è reduce da una delle più grandi rivelazioni fatte al Grande Fratello Vip 4 fino ad ora. Durante la scorsa puntata, l’attore infatti ha rivelato di aver trascorso sei mesi in carcere e di aver toccato il fondo. Si parla di un episodio accaduto 17 anni fa: grazie al suo racconto abbiamo potuto unire alcuni puntini e intuire meglio le mezze frasi dette in precedenza a Paolo Ciavarro. Partito in sordina, Andrea si sta rivelando una delle più grandi sorprese di questo reality. Non solo perchè ha deciso di rimanere il più possibile lontano dalle liti, anche se il suo rapporto con Patrick Pugliese potrebbe portarlo su una strada sbagliata. Sui social infatti sono già spuntati i fan dei Montavarro, ovvero i sostenitori di Andrea e Paolo. I due hanno creato una bella amicizia all’interno della Casa e anche se non hanno riscosso lo stesso interesse degli Oneston, ovvero Luca Onestini e Raffaello Tonon, si stanno avvicinando sempre di più alla meta. Purtroppo però non basta per ritenere Montovoli uno dei papabili alla finale: l’artista si sta aprendo solo a metà per adesso e anche se ha conquistato una fetta di pubblico, sembra ben lontano dall’essere uno dei preferiti degli italiani.

