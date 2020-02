Andrea Montovoli lascia il Grande Fratello Vip 2020?/ “Se mi gira il caz*o esco”

Andrea Montovoli abbandona la casa del Grande Fratello Vip 2020? L’attore, dopo l’undicesima puntata che ha portato al televoto Serena Enardu e Fabio Testi, si è lasciato andare ad un amaro sfogo minacciando di lasciare il gioco nei prossimi giorni. A far infuriare Montovoli è stata la mancata sorpresa della fidanzata. Se, infatti, Adriana Volpe e Paola Di Benedetto, nel giorno di San Valentino, hanno ricevuto rispettivamente la visita del marito Roberto Parli e un videomessaggio del fidanzato Federico Rossi che le ha dedicato una canzone d’amore, Montovoli è stato totalmente trascurato da Alfonso Signorini. Nessun messaggio, nessun video e nessun riferimento alla sua vita privata. La presenza dell’attore nella casa che continua ad essere molto amato dal pubblico continua, dunque, ad essere avvolta dal mistero. Stanco di non avere lo spazio che hanno gli altri concorrenti, Andrea ha ammesso di essere pronto a fare le valigie e a tornare a casa.

ANDREA MONTOVOLI ABBANDONA IL GRANDE FRATELLO VIP 2020? “IO ME NE VADO, PER ME UN SAN VALENTINO DI MER*A”

E’ stata una notte movimentata quella appena trascorsa nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per Andrea Montovoli che, dopo più di un mese di reclusione, comincia ad essere stanco di non ricevere notizie dalle persone care. L’unica sorpresa ricevuta dall’attore è stata la visita della sorella che, tuttavia, ha potuto vedere solo attraverso un video. Durante la puntata di San Valentino, Montovoli, tuttavia, si aspettava una sorpresa romantica da parte della fidanzata che, però, non si è fatta viva. Furioso, si è sfogato con i compagni come fa sapere il portale Bitchyf. “Se mi gira il caz*o io esco lunedì. Ve lo dico esco. Tu, Fabio, cercavi la nomination? Ti capisco adesso”, ha esordito l’attore. Poi ha aggiunto: “stasera per me è stato un San Valentino di mer*a. Non c’è stato niente per me. Nessuna risposta alla mia lettera. Loro sanno tutto, hanno i recapiti, ma questa persona non ha scritto niente”. Signorini riuscirà a calmarlo facendogli recapitare una sorpresa nella prossima puntata? Lo scopriremo lunedì 17 febbraio.

