Andrea Moretto, morto per un infarto il caporedattore del Tg di Padova/ Aveva 51 anni

Il caporedattore del Tg di Padova, Andrea Moretto, è morto. Ne dà notizia il Corriere della Sera attraverso il suo sito online, spiegando che il giornalista era in vacanza in Salento quando ha perso la vita a soli 51 anni a causa di un infarto. Il giornalismo veneto è quindi in lutto, visto che Andrea Moretto era un volto molto conosciuto per via appunto della sua carriera presso il Tg Padova di Telenuovo ma anche come corrisponde del quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport. Moretto, subito dopo il malore, è stato soccorso nel giro di pochi minuti dal personale del 118 che ha portato lo stesso giornalista presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove purtroppo non si è più ripreso. L’uomo si era sentito male nel giorno di Natale, il 25 dicembre 2023, mentre stava trascorrendo le proprie festività con la famiglia in Salento.

Dopo più di una settimana di ricovero le sue condizioni fisiche si sono ulteriormente aggravate e alla fine ne è stato decretato il decesso. Come ricorda il quotidiano di via Solferino, Moretto nel corso della sua carriera ha collaborato anche con Sky Sport ed era un grande appassionato di pallavolo, sport che lo stesso praticava a livello amatoriale. Lorenzo Fontana, presidente della Camera, ha espresso il proprio «Profondo cordoglio. Rivolgo ai suoi familiari e a tutta la redazione di Telenuovo le mie sentite condoglianze», ha dichiarato. Giornalista di lungo corso, stimato sia in Veneto che a livello nazionale, Moretto ha dedicato la sua vita al giornalismo svolgendo sempre la propria professione con passione, serietà e umanità. Lascia un grande vuoto».

ANDREA MORETTO, MORTO PER UN INFARTO IL CAPOREDATTORE DEL TG DI PADOVA: IL CORDOGLIO DEI COLLEGHI

Così invece i colleghi di Telenuovo: «Smarriti, noi colleghi della redazione di Padova perdiamo oggi un punto di riferimento non solo professionale. Andrea era una persona eccezionale capace di starci accanto tanto nei momenti di impegno lavorativo quanto nelle vicissitudini personali e familiari. Sempre in prima linea, da leader, nell’organizzazione della cronaca quotidiana, ci ha guidato nella professione tenendo come bussola la scrupolosa verifica della notizia. Andrea, però, con la sua contagiosa ironia, era anche il primo a sdrammatizzare i momenti di inevitabile alta tensione». Andrea Moretto era sposato e lascia la moglie e un figlio.











