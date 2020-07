Andrea Muller a Veronica Peparini “Non ti cambierei per tutto l’oro del mondo”/ Lei..

Andreas Muller e Veronica Peparini non si nascondono più e sui social si scambiano dolcissime dediche d’amore. Il ballerino di Amici, felicemente innamorato di colei che è stata la sua insegnante nella scuola di Maria De Filippi, nelle scorse ore, ha pubblicato una foto della Peparini accompagnando il tutto da una vera e propria dedica d’amore che ha emozionato tutti i suoi followers. “Non ti cambierei nemmeno per tutto l’oro del mondo”, ha scritto Andreas ricevendo gli applausi virtuali dei suoi followers che hanno apprezzato il suo lato romantico, ma soprattutto la risposta della compagna. “Ti tengo stretto a me sempre e per sempre e le parole non bastano a dirti come mi sento. Ti amo”, sono state le parole della Peparini a cui Andreas ha risposto con un “ti amo”.

ANDREAS MULLER E VERONICA PEPARINI: UN GRANDE AMORE

Andreas Muller e Veronica Peparini sempre più uniti e innamorati. Quello tra il ballerino e l’insegnante di Amici è un sentimento nato e cresciuto gradatamente. Ad unirli è stata la passione per la danza e nonostante la differenza d’età, i due sono perdutamente innamorati come raccontano nel libro “L’amore non è un numero”. «Dalle prime volte in cui l’ho vista, la sua energia e il suo modo di fare, così particolare, mi hanno attirato umanamente. Ho provato delle sensazioni che mi ispiravano e mi hanno spinto ad approfondire la conoscenza. Volevo scoprirla sempre di più», ha raccontato Andreas a Novella 2000 mentre la Peparini ha ammesso ha fatto sapere di farsi “ancora tanti problemi, ma sono più paranoie mentali mie”.

Non ti cambierei nemmeno per tutto l'oro del mondo.





