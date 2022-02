Andrea Nicole: “Alessandro Verdolini? Mai voluto prenderlo in giro”/ “Le scuse…”

Andrea Nicole e Ciprian Aftim pensano già al matrimonio. In un’intervista al Magazine Uomini e Donne, la coppia ha annunciato l’intenzione di sposarsi ma anche quella di adottare dei figli. Dopo la scelta, i due appaiono più affiatati che mai e sono diventati inseparabili. Ciprian, parlando del futuro con Andrea Nicole, ha rivelato: “Decisamente sì. Sono progetti che abbiamo e che fanno parte di ciò che desideriamo per il nostro futuro. In particolare, il matrimonio credo sia un valore aggiunto alla convivenza. Non penso sia un passo fondamentale, mentre un figlio o dei figli sì, e ne vorremmo assolutamente”.

Andrea Nicole è poi tornata a parlare di Alessandro Verdolini che aveva reagito male alla sua scelta. La ragazza ha voluto chiarire che non c’è mai stata l’intenzione di prenderlo in giro: “Credo che più delle scuse che gli ho fatto in studio, anche se poco argomentate vista la situazione concitata, non mi sento di dirgli nulla. Per quanto possa contare per Alessandro in questo momento, l’unica cosa che posso fare è garantirgli che da parte mia non c’è stata mai l’intenzione di prenderlo in giro, tutt’altro”.

Nel cuore e nella testa di Andrea Nicole, ora, c’è solo Ciprian Aftim con cui progetta una convivenza a Roma. Aftim ha due impieghi di lavoro nella città e per questo motivo Andrea Nicole ha deciso di trasferirsi non avendo problemi. Andrea Nicole nella stessa intervista ha parlato anche del ruolo importante avuto da Maria De Filippi che ha sempre dimostrato di avere un istinto di protezione nei suoi confronti: “Ha avuto sempre cura che nessuno mi facesse del male, dal primo all’ultimo giorno del mio percorso e anche dopo. La reputo una persona splendida e averci a che fare è stato speciale, e spero di poterla avere a fianco anche in futuro perché è bello avere una figura come lei nella vita”. E pensare che Maria De Filippi aveva attaccato duramente Ciprian accusandolo di non essere stato sincero.

Dopo la scelta, però, la coppia è tornata nello studio di Uomini e Donne e Queen Mary ha fatto le sue scuse a Ciprian: “Ciprian, io voglio farti le mie scuse, non credevo che tu fossi sincero. Come te lo avevo detto davanti a tutti, oggi mi ricredo davanti a tutti, com’è giusto che sia. Sono contenta che tu non l’abbia presa in giro, perché ci tengo a lei. Avendo tu fatto il provino da tronista ero partita molto prevenuta”. L’ex tronista, tra le lacrime, ha detto: “Piango anche perché sono contenta di sentire le tue scuse. Quello che veniva detto su di lui, per me aveva un peso. Sapere che non sono più la sola a pensare certe cose, mi fa piacere”. I due oggi appaiono più felici e contenti che mai.



