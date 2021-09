Andrea Nicole di Uomini e donne “Io donna? L’ho sempre saputo”/ “Rivelato a 15 anni”

Le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne hanno avuto inizio due settimane fa, annunciando la presenza in studio di una tronista donna, ex transgender. La storia di Andrea Nicole ha attirato sin da subito l’attenzione del pubblico di Canale 5 che ora attende con ansia di seguire il suo percorso in studio. D’altronde è la prima volta che una storia così approda a Uomini e Donne. Andrea Nicole, che prima era solo Andrea ed era un uomo, si è raccontata alle pagine di NuovoTv, rivelando come è quando è arrivata alla decisione di cambiare sesso.

“L’ho sempre saputo, sin da quando manifestavo la mia preferenza per i giochi femminili e preferivo la compagnia delle bambine a quella dei maschietti. – ha raccontato la tronista, spiegando che – Quando sei bambino, però, non riesci a dare un nome a quello che ti accade. Crescendo, poi, ho preso coscienza di me e di quello che mi circondava”.

Andrea Nicole racconta la sua decisione di cambiare sesso

Andrea Nicole racconta di aver percepito sin da piccolo un disagio nel vestire panni maschili, ma è stato all’età di 15 anni che ne ha parlato con i suoi genitori. Inizialmente ci sono stati molti dubbi e paure, poi, all’età di diciotto anni, Andrea ha dato il via alla sua transizione che si è conclusa all’età di 21 anni. “Qualunque genitore ha come istinto primario la protezione del proprio figlio – ha tenuto a precisare la tronista – e loro vedevano minati la mia stabilità e il mio benessere, perché non sapevano a cosa andassi incontro”.

Poi le cose sono migliorate: “Mi hanno visto cambiare cambiare e ritrovare la serenità. La mia felicità ha vinto ogni loro paura”, ha rivelato la ragazza alle pagine del settimanale. Dal 13 settembre 2021, il pubblico di Uomini e Donne potrà seguire l’avventura di Andrea Nicole come tronista. Stando alle anticipazioni, all’inizio alcuni corteggiatori manifesteranno dubbi e tentennamenti proprio per il passato della ragazza.



