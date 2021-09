Andrea Nicole di Uomini e Donne: “Vorrei un figlio”/ “Con Maria De Filippi…”

Andrea Nicole, la nuova tronista di Uomini e Donne, si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Fanpage svelando il desiderio di avere un figlio. La nuova protagonista del programma di Maria De Filippi è pronta a cercare l’amore in tv sperando di vivere una storia da favola. La sua avventura nello studio di Uomini e Donne è cominciata con un provino dopo l’invio della candidatura online. Poi l’incontro con Maria De Filippi di cui la tronista parla così:

Uomini e Donne/ Anticipazioni: Veronica Ursida torna in studio?

“Il nostro incontro è andato molto bene. Non me lo aspettavo, perché non mi era stato detto che l’avrei vista. È stata una chiacchierata serena e confidenziale. Non c’era quel distacco, come tra persone che non si conoscono. Era curiosa di conoscere me e la mia storia. L’ho apprezzata perché mi ha messo subito a mio agio e nella condizione di potermi raccontare tranquillamente”, ha detto a Fanpage.

Gemma Galgani "Seno rifatto? Ero giù di morale"/ Lunga convalescenza e niente vacanze

Andrea Nicole e il sogno della maternità

Il processo di transizione per diventare da uomo a donna è stato lungo per Andrea Nicole che, tuttavia, ricorda soprattutto due momenti di tutta la strada percorsa per essere la persona che è oggi. “Il più doloroso penso sia stato quando ne ho parlato con i miei genitori. Ma non per la loro reazione. Perché in quel momento era la prima volta che mi toglievo completamente la maschera. È una cosa che da una parte ti libera e dall’altra ti appesantisce. Ti rendi conto di essere inerme e vulnerabile. Il momento più felice, invece, è stato quando i miei genitori hanno realizzato che quella era la strada giusta per me. Ho percepito a pieno il loro appoggio, il loro aiuto”, ha detto a Fanpage.

Samantha Curcio Vs Sophie Codegoni "Lei al GF Vip? Non ha doti"/ "Bellezza omologata"

Infine ha ammesso che, in futuro, le piacerebbe avere un figlio: “Da tempo ho un fortissimo istinto materno. Quindi sì, nei miei progetti futuri c’è anche quello di costruirmi una famiglia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA