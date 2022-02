Andrea Nicole e Ciprian Aftim pensano al matrimonio/ “Vorremmo avere dei figli…”

Andrea Nicole e Ciprian Aftim stanno progettando il loro futuro assieme. La coppia nata a “Uomini e Donne” ha rilasciato un’intervista al Magazine Uomini e Donne. Andrea Nicole ha spiegato che la distanza non è un problema nella loro relazione. Infatti Ciprian lavora a Roma e Andra che è lavorativamente più libera ha rivelato di spostarsi ogni volta che può: “Per esigenze di lavoro di Ciprian che ha due impieghi. Mi è sembrato giusto spostarmi verso di lui visto che, ora come ora, lavorativamente sono più libera”. Ciprian Aftim dal canto suo ha ribattuto: “E’ stata un’idea di entrambi. Andrea Nicole già aveva pensato di trasferirsi a Roma e a quel punto l’idea di vivere insieme è venuta da sé”. La coppia ha in cantiere altri progetti importanti tra i quali un matrimonio e dei figli. Andrea Nicole però ammette di voler diventare più mamma che moglie: “Sono progetti che abbiamo e che fanno parte di ciò che desideriamo per il nostro futuro. In particolare, il matrimonio credo sia un valore aggiunto alla convivenza. Non penso sia un passo fondamentale, mentre un figlio o dei figli sì, e ne vorremmo assolutamente”.

Andrea Nicole e Ciprian hanno poi affrontato il capitolo relativo alla loro frequentazione a “Uomini e Donne”. Ricordiamo che entrambi hanno violato il regolamento trascorrendo la notte assieme. Maria De Filippi in quel caso era stata molto dura parlando di un teatrino. I due hanno raccontato come hanno vissuto quei momenti. Andrea Nicole e Ciprian non si pentono di quello che è successo. Andrea Nicole non rimpiange niente ma anzi rivela di aver apprezzato il gesto di Ciprian: “La verità è che dal momento in cui ho aperto la porta e mi sono trovata davanti Ciprian, da solo, non ho capito più nulla. Ho passato non so quanto tempo con le mani sulla faccia a chiedergli cosa ci facesse lì. Non riuscivo a ragionare, non riuscivo a pensare a nulla se non al fatto che da una parte ero contenta che lui fosse venuto. Tutto quello che è accaduto immediatamente dopo, così come l’indomani in studio, non lo avevo minimamente immaginato: il panico ha preso il sopravvento e non sono stata in grado di pensare lucidamente per un po’. Quindi no: quando ho aperto la porta e l’ho fatto entrare non avevo capito che, di fatto, stavo facendo una scelta. La scelta”.

Andrea Nicole e Ciprian Aftim parlano degli attacchi subiti a “Uomini e Donne”

Andrea Nicole e Ciprian Aftim hanno subito degli attacchi terribili in studio. Ciprian ha però dichiarato di esseri sentito sollevato e nella stessa intervista al Magazine Uomini e Donne ha chiarito: “Da una parte ero tanto dispiaciuto, ma dall’altra parte ero anche sollevato perché ciò che è successo, quello che abbiamo fatto, mi ha fatto capire che Andrea Nicole con me era sempre stata onesta e sincera. Mi sono sentito sollevato anche al pensiero che il mio percorso nel programma fosse giunto al termine. Nell’ultimo mese era diventato tutto molto difficile, dati i sentimenti che provavo per lei. Certo mi sarebbe piaciuto che la nostra scelta fosse stata ‘più felice’, ma comunque ero contento che alla fine lei avesse scelto me”.

Diversamente, Andrea Nicole ha vissuto male quei momenti soprattutto a causa degli attacchi degli opinionisti in studio. La ragazza non si è però sentita in colpa: “Personalmente non mi sono pentita dell’accaduto. La mia è stata una decisione presa di pancia, di cuore. Ovviamente dopo quello che è successo in studio non sono stata bene, anzi. Non mi sono sentita in colpa, ma ero molto dispiaciuta. Un po’ egoisticamente avevo sempre immaginato una conclusione diversa per il mio percorso e poi, parliamoci chiaro, sentirsi dire certe cose a nessuno fa piacere, anche se fanno parte delle conseguenze per ciò che è successo e quindi va bene così. Quello che conta è il risultato”. Andrea Nicole e Ciprian stanno vivendo la loro storia d’amore alla luce del sole e appaiono più affiatati che mai.



