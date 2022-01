Andrea Nicole e Ciprian/ Amore a gonfie vele dopo Uomini e Donne

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Andrea Nicole e Ciprian. Sono passate diverse settimane dalla scelta e l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne stanno dimostrando di stare davvero bene insieme e di voler costruire un futuro l’uno accanto all’altra. Dopo aver trascorso insieme Natale e Capodanno, la coppia si è concessa una giornata al mare condividendo le foto di alcuni momenti sui social. Sorridenti, sereni e innamorati, i due si godono il mare d’inverno insieme ad un amico.

La coppia si sta godendo la storia d’amore senza telecamere e le cose non potrebbero andare meglio. Alle critiche ricevute durante la scelta, Andrea e Nicole stanno rispondendo con i fatti. Nel momento in cui si sono presentati nello studio di Uomini e donne annunciando di aver trascorso la notte insieme, Tina Cipollari si era detta convinta che la storia sarebbe durata pochissimo. I due, invece, stanno dimostrando di voler davvero stare insieme e i fans non possono che esserne felici.

Andrea Nicole e Ciprian, futuro insieme dopo Uomini e Donne

Dopo essersi conosciuti nello studio di Uomini e donne dove si sono innamorati, Andrea Nicole e Ciprian stanno vivendo giorno dopo giorno la loro storia. Per la coppia il futuro appare roseo e la convivenza potrebbe essere molto vicina. Vivendo in due città diverse, lui a Roma e lei a Milano, l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne hanno in progetti di andare a convivere anche se la non hanno ancora deciso la città.

I fan continuano così a seguirli con affetto sui social dove entrambi pubblicano spesso foto di coppia scatenando il loro entusiasmo. “Sei stupenda…. La quiete ha ragione ma la tempesta ha più cuore… Felice che ci sia un uomo accanto a te che ti ama come meriti”, “Siete una coppia bellissima”, “Bellissimi”, scrivono i followers.

