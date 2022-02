Andrea Nicole e Ciprian tornano a Uomini e Donne/ Maria De Filippi li perdona?

Appuntamento imperdibile con Uomini e donne che torna in onda oggi, lunedì 7 febbraio e che vedrà al centro dello studio una delle coppie più discusse degli ultimi anni. Dopo Isabella Ricci e Fabio Mantovani, nella puntata odierna di Uomini e Donne, Maria De Filippi ospita Andrea Nicole e Ciprian. La coppia ha lasciato la trasmissione con una scelta insolita. Dopo aver tracorso la notte insieme, Andrea e Ciprian si erano presentati in studio raccontando tutto alla redazione e a Maria De Filippi. Il racconto della coppia aveva scatenato la dura reazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Cosa accadrà, invece, nella puntata in onda oggi?

Andrea Nicole e Ciprian/ Amore a gonfie vele dopo Uomini e Donne

Sereni, felici, uniti e innamorati, Andrea Nicole e Ciprian che, sui social, condividono foto e video dei momenti che trascorrono insieme, sono pronti a raccontare tutti i dettagli della loro storia d’amore.

Andrea Nicole e Ciprian: il racconto del loro amore a Uomini e Donne

Per Andrea Nicole e Ciprian, quella di oggi, sarà l’occasione per far ricredere tutti coloro che non hanno creduto al loro amore. Dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne, sono diventati inseparabili. Nello studio dove si sono incontrati, conosciuti e innamorati, l’ex tronista e l’ex corteggiatore sono pronti a ripercorrere le tappe della loro relazione.

Andrea Nicole: "Ciprian? Inizialmente ero molto titubante"/ Dopo Uomini e Donne...

Nel frattempo, ai microfoni di Fanpage, nel corso di un’intervista, hanno dichiarato: “In quella situazione hai una visione diversa da quella che potresti avere fuori. Adesso penso che se avessi aspettato sarebbe finita meglio. Non mi sono piaciuti gli attacchi che ha ricevuto sui social, quella è la cosa che mi è dispiaciuta di più. E poi anche perché quello era un bel momento. Averglielo fatto perdere mi è dispiaciuto e mi dispiace tutt’ora“.

Uomini e donne/ Convivenza per Andrea Nicole e Ciprian? Parla l'ex tronista

