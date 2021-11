Andrea Nicole ha scelto Cipriani a Uomini e Donne/ Caos in studio: De Filippi furiosa

Colpo di scena nello studio di Uomini e Donne. Dopo lunga attesa Andrea Nicole, una delle nuove troniste di questa edizione, ha fatto la sua scelta. Stando a quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, la scelta della bella Nicole è ricaduta (senza particolari sorprese) su Ciprian. D’altronde la tronista ha manifestato sin da subito un grande interesse per lui, che si è poi tramutato in amore.

Proprio Ciprian, qualche puntata fa, ha ammesso di essere innamorato di lei ma aveva poi deciso di non tornare in studio sentendosi da lei poco considerato, nonostante una rivelazione così importante. Andrea Nicole, però, non si è fatta abbattere da questo comportamento e lo ha anzi richiamato in studio perché lui le dicesse in faccia tutto.

Ma com’è avvenuta la scelta di Andrea Nicole a Uomini e Donne? Stando a quanto fanno sapere le anticipazioni del vicolodellenews, nella registrazione avvenuta ieri Maria De Filippi ha avuto uno scontro con Ciprian, anche se al momento non sono note le motivazioni. In tutta risposta, dopo la registrazione, il ragazzo ha deciso di bussare alla porta di casa di Andrea Nicole ma senza la produzione e, quindi, le telecamere. I due hanno poi passato anche la notte insieme, senza avvisare la redazione. Oggi sono entrati in studio insieme, confermando di essersi scelti. Il loro comportamento ha però scatenato le ire di Gianni e Tina che hanno duramente accusato i due, facendo scoppiare in lacrime Andrea Nicole.

