Andrea Nicole prima tronista trans di Uomini e Donne/ Chi è? “Sul trono in tre”

L’attesa per i fan di Uomini e Donne è finita. Le nuove puntate del dating show condotto da Maria De Filippi torneranno a settembre ma ieri, 24 agosto, c’è stata la prima registrazione della prossima edizione. Non mancano le prime anticipazioni che ci svelano non solo il ritorno di alcuni volti già noti del programma, ma anche il nome della prima tronista.

Nel corso dell’estate si è più volte presentata la voce di una possibile tronista trans sul trono, le anticipazioni rivelate dal Vicolodellenews svelano che l’indiscrezione è ora realtà. La prima tronista trans di Uomini e Donne si chiama Andrea Nicole. Al momento non ci sono ulteriori dettagli su cognome, età o sulla sua storia personale, che sicuramente arriveranno nelle prossime ore, vista la grande curiosità del pubblico sul tema.

Nuovi tronisti Uomini e Donne: Andrea Nicole e due uomini

Maria De Filippi apre una nuova pagina della storia televisiva, e di Uomini e Donne nel particolare, dando spazio in trasmissione ad una tronista trans. Una svolta importante per il programma, che darà sicuramente spazio ad ampie discussioni dentro e fuori lo studio, ma che soprattutto darà luce e voce ad un argomento poco trattato in TV.

Scopriremo infatti la storia di Andrea Nicole nel corso delle varie puntate della nuova edizione di Uomini e Donne. Con lei, come svelano le anticipazioni, anche altri due tronisti uomini di cui, al momento, non si conosce l’identità. Dunque anche questa volta, come quella che ha chiuso la scorsa stagione, il trono sarà composto da tre persone, due uomini e una donna.

