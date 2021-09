Andrea Nicole, Uomini e Donne/ Ciprian è il suo preferito? In esterna…

Andrea Nicole ha cominciato a regalare emozioni al pubblico di Uomini e Donne. Dopo aver colpito tutti con la sua storia dimostrando di essere una donna forte, coraggiosa e determinata, Andrea Nicole si è tuffata nella conoscenza dei suoi corteggiatori. Tra i tanti, ad averla colpita è stato soprattutto Ciprian che, con i suoi modi di fare ha fatto breccia nella tronista che ha ammesso di sentirsi in imbarazzo ogni volta che lo sguardo del corteggiatore si posa su di lei.

Attraverso un gioco di sguardi, Andrea e Ciprian hanno dimostrato di avere molto feeling. L’esterna, trasmessa nella scorsa puntata del dating show di canale 5, ha convinto tutti, in primis Gianni Sperti che non ha nascosto di essersi emozionato. Ciprian, dunque, è già il preferito di Andrea Nicole?

Andrea Nicole, la tronista di Uomini e Donne colpisce tutti

Bella, determinata e pronta a mettersi totalmente in gioco per trovare l’amore e vivere una vera favola. Sin dal primo giorno in cui si è seduta sul trono del dating show di canale 5, la tronista ha colpito tutti anche per l’educazione e l’atteggiamento composto e mai sopra le righe con cui affronta anche i pareri negativi.

Il suo percorso è solo all’inizio, ma le emozioni che ha regalato portando in esterna Ciprian hanno fatto breccia sul pubblico del programma di Maria De Filippi che spera di vedere un trono ricco di belle e vere emozioni. Andrea Nicole, dunque, riuscirà a trovare quello che cerca? Sarà davvero Ciprian il ragazzo con cui portare avanti una conoscenza più profonda?

