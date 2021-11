Andrea Nicole, Uomini e Donne/ Ciprian torna in studio, Roberta lo attacca

Deluso dalla scelta di Andrea Nicole di andare a riprendere Alessandro nella scorsa puntata di Uomini e Donne, Ciprian aveva deciso di non presentarsi più in studio. Una scelta che aveva infastidito la tronista. “Deve assumersi le proprie responsabilità”, aveva detto Andrea Nicole che voleva sentire da Ciprian la decisione finale. La tronista che sta affrontando il percorso a Uomini e Donne senza filtri è andato a riprenderlo. In studio, però, Ciprian non mostra grande entusiasmo.

“L’altra volta ti ho detto che sono innamorato ma non mi è piaciuta la tua risposta così come le parole che hai usato per annunciare la decisione di andare a riprendere Alessandro (aveva lasciato lo studio di fronte alla dichiarazione d’amore di Ciprian ndr)“, spiega il tronista. Andrea Nicole, tuttavia, non riesce a capire l’atteggiamento del corteggiatore per cui ha un forte interesse.

Andrea Nicole innamorata di Ciprian? Roberta Ilaria Giusti attacca il corteggiatore

La scelta di Ciprian di non presentarsi in studio per poi tornare non piace a Roberta Ilaria Giusti. La tronista che con Andrea Nicole ha instaurato un forte legame d’amicizia, esprime la propria opinione senza mezzi termini. “Io mi fiderò sempre di quello che dice lei”, afferma Roberta.

“Non la vedo stare bene. Io penso che lei faccia tanto nei confronti di lui, ma lui, al primo passo falso di lei, non viene. Quando è così entro nella difensiva nei confronti di lei. Non ho mai avuto niente contro di lei, ma mi metto nei panni di lei e cerco di capire cosa vede, ma giuro che non lo so”, aggiunge Roberta. “Devi ringraziare la terra dove cammina”, conclude la tronista che vorrebbe vedere Andrea Nicole serena e felice.

