Andrea Nicole Uomini e Donne/ La sua transizione dopo le difficoltà con i genitori

La tronista di Uomini e Donne Andrea Nicole si è lasciata andare nuovamente al racconto del suo passato. Nonostante la sua vita sia stata abbastanza serena prima del processo di transizione, che l’ha messa difronte a molti ostacoli anche all’interno di casa sua, da parte dei genitori.

In un’intervista a DiPiù la tronista ha svelato alcuni dettagli sulla sua vita rivelando come durante la sua infanzia abbia sempre preferito giocare come una bambina senza che nessuno dei suoi famigliari si ponesse troppe domande e come di quanto frequentava la scuola elementare tutti i suoi compagni la vedessero “come una bambina” ammettendo: “Non era un problema, i problemi sono arrivati dopo”, quando con l’approdo alle scuole medie sono iniziate ad arrivare le offese, anche se Andrea Nicole non percepiva le brutte parole nei suoi confronti come delle offese.

Il duro passato di Andrea Nicole

Crescendo però, Andrea Nicole ha raccontato di come decise di rivelare ai suoi genitori con una lettera i problemi che l’affliggevano e da quel momento il rapporto con i suoi genitori è radicalmente cambiato, la tronista ha confessato: “Non hanno approvato. O meglio, mi hanno detto: Vai sei mesi in terapia, verremo anche noi. Il tuo è solo un capriccio”. La tronista ha raccontato di come per accontentare il desiderio dei genitori andò in terapia e di come il suo psicologo cercò di far comprendere la sua natura ai genitori: “Vostro figlio è una donna, si, una femmina. Il problema non ce l’ha lei, il problema ce lo avete voi che non riuscite ad accettarlo”.

Nonostante gli interventi di persone esterne i genitori di Andrea Nicole continuarono a far finta di nulla, rimandando la decisione ai suoi 18 anni quando la tronista scelse di iniziare il suo processo di transizione e otto anni fa è stata pronta per cambiare il suo sesso. I suoi genitori a quel punto hanno visto come il percorso intrapreso la faceva stare bene e hanno iniziato a supportarla in tutto e per tutto.

