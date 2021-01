Andrea, Nicolò, Jacopo, Samira e Walter jr/ I cinque figli di Walter Zenga

Chi sono i figli di Walter Zenga? Lo storico portiere dell’Inter ha una prole decisamente nutrita, composta addirittura da cinque eredi, nati dai tre matrimoni dell’ex estremo difensore. Dalla sua unione con Elvira Carfagna ha avuto il suo primogenito Jacopo, che gli appassionati del Grande Fratello Vip hanno avuto modo di conoscere in queste settimane grazie alla sua visita al fratello Andrea, concorrente nel reality show più spiato d’Italia. Poi, appunto c’è Andrea con Nicolò, nati dalle nozze dell’Uomo Ragno con la conduttrice televisiva Roberta Termali, mentre Samira e Walter Jr, venuti al mondo rispettivamente nel 2009 e nel 2012, sono il frutto dell’amore con Raluca Rebedea.

Fra questi, ovviamente, il più conosciuto è Andrea Zenga, come detto poche righe fa tra i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip, che proprio nella Casa ha accusato suo padre di essere stato poco presente nella sua esistenza: “Io di lui non ho niente, niente. Vorrei raccontarvi nei minimi dettagli, dettagli che però non posso raccontare. Ma io di lui non ho niente. Nei momenti importanti della mia vita, e non lo dico con cattiveria, lui non c’è stato“.

I FIGLI DI WALTER ZENGA E LE ACCUSE AL PAPÀ

Parole dure quelle di Andrea, il più celebre tra i figli di Walter Zenga, a cui hanno fatto seguito quelle del fratello Nicolò, ospite da Barbara D’Urso: “Io sono sempre stato quello che ha cercato di avere contatto con lui. Andrea ha deciso di non averne bisogno perché aveva me e mamma. Io l’ho cercato spesso negli anni e a volte mi ha risposto, ma a volte no… Però è sempre stato non voluto o sentito da lui. A vent’anni gli ho scritto una lettera, ma la risposta c’è stata a modo suo, non ha fatto breccia come avrei voluto”. E ancora: “Gli ho raccontato il mio dolore, ma ognuno fa le sue scelte, nessuno gli ha mai fatto una colpa. Io penso che lui quando siamo nati noi era nel pieno della carriera e non aveva l’istinto paterno che adesso ha con gli altri figli. Motivi di rabbia verso di noi? Non me ne vengono in mente. Nostra mamma ci ha spinto verso di lui, sempre. Mi ha bloccato su Instagram da un anno, non so bene il motivo, non gli ho fatto niente, non ho avuto modo”. L’Uomo Ragno sembrerebbe essere dunque un papà premuroso verso Samira e Walter Jr, stando alle dichiarazioni di Nicolò, che forse ancora spera di recuperare un legame con il genitore.



