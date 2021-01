Andrea Offredi, postino di C’è Posta per te/ “Non ho rimorsi ma quando ho detto no..”

Modello, attore e postino del cuore, questo è quello che si legge nella biografia del suo profilo Instagram ma da oggi Andrea Offredi è sicuramente l’amato postino di C’è Posta per Te. La nuova edizione del people show prende il via proprio oggi e il bell’ex tronista sarà di nuovo in sella pronto a consegnare le sue buste e i suoi inviti ai protagonisti delle storie di Maria de Filippi tra cuori infranti e famiglie da riunire, ma chi è Andrea Offredi? Mare, viaggi e fitness riempiono le pagine del suo profilo social che conta oltre 54mila follower tra addominali da esibire e foto dal set su cui si ritrova spesso come modello ma non è stato sempre così. Nato in provincia di Bergamo, a otto anni è già nel settore giovanile dell’Atalanta e la sua carriera nel mondo del calcio sembra assicurata fino a quando, alle porte della serie B, ha rinunciato per darsi al mondo della moda ma lui ammette di non avere rimorsi in tal senso.

Andrea Offredi da una vita da calciatore alla tv e la moda, e la vita privata?

In un’intervista alla Gazzetta.it, Andrea Offredi spiega che C’è Posta per Te è stata sicuramente un’occasione per lui anche se non è proprio a suo agio davanti alle telecamere: “La cosa più difficile? Beh, davanti alle telecamere sono ancora molto emozionato, la stessa tensione positiva che hai prima di una partita. A “C’è Posta” nulla è preparato, noi consegniamo la lettera senza sapere come reagirà chi abbiamo di fronte, quindi deve essere buona la prima… Di certo è un programma molto emozionante, da cui ho ricevuto pure importanti insegnamenti di vita”. E la sua vita privata? Da quanto si evince sui social sembra proprio che nella vita di Andrea Offredi non ci sia una presenza fissa o una compagna, per quello c’è ancora tempo?



