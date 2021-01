Andrea Orlando “Crisi governo fa salire spread”/ Video “E si bruciano risparmi Mes”

Una delle richieste di Matteo Renzi al premier Giuseppe Conte prima che si aprisse definitivamente la crisi di governo è stata quella del Mes. Italia Viva, infatti, spinge affinché venga fatta richiesta per usare le risorse per potenziare il sistema sanitario nazionale. Un tema su cui il presidente del Consiglio e il MoVimento 5 Stelle si sono sempre mostrati contrari. Nel dibattito è entrato anche Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, che si è lasciato andare a Sky Start ad una curiosa teoria. «Si è parlato tanto di Mes. Bene, si è detto che il Mes ci consentirebbe di risparmiare centinaia di milioni di euro sugli interessi essendo a tasso favorevole. Ma non si tiene in considerazione il rischio che la crisi faccia aumentare lo Spread facendo pagare agli italiani cifre ancora più consistenti». Ne ha parlato anche fuori dalla sede del Pd a Roma, rispondendo alla domanda se la crisi di governo sia dovuta appunto al Mes: «È una argomentazione, tra le molte che sono state addotte e sono cambiate parecchio in queste ore, che però non tiene conto di un fatto se la prendiamo sul serio».

ANDREA ORLANDO “MES? RISPARMI COMPROMESSI DA CRISI GOVERNO”

Il Partito democratico resta comunque propenso all’attivazione del Mes per le spese sanitarie. «Il risparmio che il Mes può comportare, lo abbiamo detto anche noi, rischia di essere ampiamente compromesso dalla crisi di Governo», spiega però Andrea Orlando, vicesegretario dem. «Se c’è una crisi di Governo sale lo spread, e se sale lo spread si bruciano i soldi. Con il Mes si risparmiano circa 300 milioni. Vorrei solo far presente che ieri con l’aumento dello spread abbiamo bruciato 8 milioni di euro», la spiegazione fornita dopo il vertice del Pd sul Recovery Plan. Proprio su quest’ultimo aspetto ha spiegato che aveva chiesto più visione al premier. «Mi sembra che ci siano dei passi avanti. Siamo passati dal 58% al 70% di investimenti. Volevamo un investimento specifico sull’Ilva per completare la transizione Green e questa scheda c’è». Orlando si è detto, quindi, soddisfatto. «Mentre ci si perde in polemiche e chiacchiere sulla crisi, il lavoro sul Recovery va avanti grazie all’apporto del Partito democratico».





