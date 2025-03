ANDREA PALERMO A LE IENE PER RITROVARE LA FIGLIA MATILDE

Andrea Palermo prova a riaccendere i riflettori sul caso della figlia Matilde che non vede più da 11 anni, perché la sua ex Carlotta ha deciso di portargliela via e fuggire. Della vicenda si sono occupati in passato diversi programmi, da “Chi l’ha visto?” a “Le Iene“, che torna con un nuovo servizio di Giovanna Nina Palmieri per fornire nella puntata di oggi, domenica 23 marzo 2025, degli aggiornamenti. La settimana scorsa l’inviata ha ricostruito la vicenda, intervistando l’imprenditore milanese Andrea Palermo che sta lottando per riabbracciare la figlia che a luglio compirà 14 anni.

Carlotta attualmente è ricercata dalla polizia di mezzo mondo per aver reso la figlia un fantasma: dal 2014 ha fatto perdere le sue tracce, vivendo come una latitante. Ma per comprendere questa vicenda bisogna fare un passo indietro fino al luglio 2010, quando Andrea Palermo aveva 38 anni e si era separato da poco. Ha un pub molto noto sui Navigli a Milano e un un locale vicino lavorava Carlotta, che all’epoca aveva 26 anni. Una sera d’estate si conobbero e nacque la loro relazione, ma comunque aveva capito da subito che c’era qualcosa che non andava.

LE PRIME LITI E BUGIE

“Vedevo questi sbalzi d’umore improvvisi, violenti. A inizio settembre le dico in maniera molto chiara e netta che la nostra storia è finita“. Carlotta gli disse che era incinta, in realtà era un escamotage per restare con Andrea Palermo.

Alla fine, rimase davvero incinta, una circostanza che avrebbe spiegato parlando di iperfetazione, una condizione molto rara per la quale una donna resta nuovamente incinta a distanza di pochi mesi. Visto che sapeva che ne avrebbe partorito solo uno, perché solo una gravidanza era reale, avrebbe finto l’aborto del primo feto.

LA PRIMA SCOMPARSA CON LA FIGLIA MATILDE

Il 21 luglio 2011 nacque Matilde, ma la gioia per la sua nascita fu oscurata dai litigi frequenti della coppia. “C’è stato un pomeriggio in cui non mi ricordo per cosa si era arrabbiata. Mi chiuse in casa con l’antifurto acceso. Lei uscì con la bambina per cui sarò stato un’ora con l’antifurto che andava a sirene spiegate“. Stavolta ruppero davvero, ma i rapporti rimasero tesi e conflittuali tra i due.

“Non potevo fare niente se non con un suo consenso, anche per tenerla in braccio“. Carlotta, però, arrivò a denunciarlo accusandolo di reati molto gravi, come violenza sessuale. Dopo un’ennesima lite, Andrea Palermo decise che avrebbe visto da solo la bambina, senza la presenza dell’ex, seguendo i dettami del tribunale, ma a quel punto si persero le tracce della donna.

LA BATTAGLIA (ANCHE GIUDIZIARIA) CON L’EX

Eppure, continuò a cercare un modo per screditare l’ex per ottenere l’affido esclusivo della figlia. Ad esempio, avrebbe fatto creare ad un suo conoscente degli account falsi per rivolgere delle finte minacce a Carlotta. Avrebbe coinvolto un altro amico per infangare Andrea Palermo. “Questa persona ha avuto il coraggio e anche la sfrontatezza di presentarsi in tribunale testimoniando il falso in maniera eclatante. Ha dichiarato che io avrei picchiato in malo modo Carlotta“. False accuse per le quali la donna venne condannata per calunnia.

Solo due anni dopo le denunce per sottrazione di minore, la polizia riuscì a trovare mamma Carlotta e la figlia di Andrea Palermo, matilde: era a Bologna da amici che le avevano affittato una casa a nome della madre.

Il primo incontro organizzato dai servizi sociali andò molto bene, nonostante i primi minuti di imbarazzo. Quella è l’ultima immagine che Andrea Palermo ha della figlia Matilde, perché da allora non l’ha più vista. Eppure, i nonni materni non hanno mai denunciato la scomparsa della figlia. “Mi sarei aspettato che i nonni si fossero uniti a me per cercarla“.

La Iena si è presentata dalla nonna materna alla ricerca di informazioni e risposte, non ricevendone: “Per favore, è una vicenda che mi lascia con il cuore a pezzi. Lasciatemi, per favore, abbiate il rispetto del mio dolore“, l’unica risposta che ha ricevuto.

Al momento, pare che ci siano nuovi indagati, non si sa chi, per favoreggiamento di un reato che però non è più sottrazione di minore, perché per Andrea Palermo si tratta di sequestro di minore, per il quale però Carlotta è solo indagata, mentre è stata condannata a un anno e mezzo per sottrazione di minore.