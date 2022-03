Andrea Pamparana: “Ho avuto lo stesso tumore di Fedez”/ “Fa paura ma…”

Il giornalista e scrittore Andrea Pamparana ha parlato della sua battaglia contro il NET, lo stesso tumore neuroendocrino che ha colpito Fedez. Lo ha fatto nel corso di una lunga intervista a Vanity Fair, partendo dalla scoperta della malattia fino all’inizio della battaglia che lo accomuna al noto rapper. “Era il 26 dicembre del 2016. Da qualche giorno avevo un fastidio alla schiena e avvertivo alla pancia un dolore fisso, che non passava. – ha raccontato il giornalista all’inizio dell’intervista – Chiamai una dottoressa che conoscevo che mi consigliò di non prendere un antidolorifico e di andare al Pronto Soccorso”.

È iniziata così la battaglia contro il NET: “Sono stato operato nel febbraio del 2017: mi hanno tolto un pezzo di colon e una piccola metastasi in un linfonodo.”, ha raccontato.

Andrea Pamparana difende Fedez: “La sua non è stata un’esibizione ma condivisione”

Andrea Pamparana ha seguito la vicenda di Fedez, approvando la decisione del rapper di esporre pubblicamente di essere malato: “Ho visto le sue foto, lui abbracciato alla moglie e la ferita sulla pancia, tale e quale alla mia. Ho pensato a quanto fosse importante mostrarsi così, anche per un discorso di sensibilità.” Così ha spiegato: “Negli ultimi vent’anni la ricerca ha fatto dei passi da gigante, ci sono cure nuove, farmaci e strumenti per la diagnosi. È vero, il tumore fa più paura di altre malattie ma oggi si può affrontare.” Infine, di fronte a chi ha invece criticato il gesto di Fedez di rendere pubblica la vicenda, Pamparana ha dichiarato: “Quella di Fedez non è un’esibizione ma una condivisione.”

