Andrea Papi/ Mamma: “Abbattere l’orso non restituirà mio figlio, vogliamo giustizia”

Negli studi di Zona Bianca ampio spazio è stato dedicato alla morte di Andrea Papi, giovane runner 26enne di Trento, ucciso dopo essere stato aggredito da un orso nei boschi, precisamente dalla orsa JJ4. Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento, aveva emesso un’ordinanza di cattura e abbattimento dello stesso orso, ma il Tar l’ha respinta, di conseguenza l’animale non verrà abbattuto. Ieri in collegamento con il programma di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi vi era Franca Ghirardini, la mamma del povero Andrea Papi, che ha spiegato: “L’abbattimento di Jj4 non mi dà indietro mio figlio”., aggiungendo comunque che “qualcosa deve cambiare, la convivenza è difficile”.

Quindi ha aggiunto: “Noi viviamo nel bosco. Andrea percorreva esclusivamente strade forestali o sentieri tracciati e non si avventurava nel bosco”. “Non si può morire per una corsa in montagna, chiediamo solo giustizia per Andrea”, ha concluso Carlo, papà di Andrea Papi. In studio vi era invece Maurizio Fugatti, che ha aggiunto: “Siamo sempre i primi a partire in caso di emergenza con la nostra Protezione civile e con i nostri volontari. Le informazioni sull’orso non mancano e sono sempre state fornite. Lunedì forniremo al Tar di Trento i documenti richiesti”.

ANDREA PAPI, FUGATTI: “IN QUESTI GIORNI DESCRITTO IL TRENTINO…”

E ancora: “Non è colpa del Trentino se gli orsi non si sono dispersi nei territori vicini. Questo non è avvenuto, ma è urgente oggi trovare uno spazio (europeo?) per collocare gli animali in eccesso rispetto al progetto iniziale. Ma deve essere fatto velocemente”. Maurizio Fugatti ha quindi rivolto un pensiero alla famiglia di Andrea Papi: “Siamo vicini al loro dolore, che ha coinvolto l’intera comunità trentina. Ma la famiglia è legittimata ovviamente a fare ciò che crede”. Poi ha concluso: “E’ stato descritto il Trentino in questi giorni, nei modi peggiori. Ma voglio ricordare, che siamo un popolo di volontari, sempre pronti a partire nel caso del bisogno con la nostra Protezione civile”.

