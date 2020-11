Andrea Paris chi è?/ Il mago “prestigiattore” e poeta de “Il Lonfo” (Tu si que vales)

CHI È ANDREA PARIS?

Che finale sarebbe senza un pizzico di… magia? Non poteva mancare il mago “prestigiattore” Andrea Paris alla finalissima di Tú sí que vales, che andrà in onda questa sera su Canale 5 e conoscerà il vincitore dell’edizione 2020. Il folignate ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo della trasmissione superando in semifinale il comico Cesar Dias: una sfida equilibrata e combattuta, che ha visto Paris avere la meglio grazie alla preferenza decisiva di Sabrina Ferilli, mentre i quattro giurati canonici del format targato Mediaset avevano mandato il confronto “ai tempi supplementari”: due voti per Andrea Paris da parte di Gerry Scotti e Maria De Filippi, due voti per Dias accordati da Rudy Zerbi e Teo Mammuccari. Il mago si è esibito in un gioco con le carte e al termine della performance Maria De Filippi ha detto di lui: “Andrea mi piace tanto. È spiritoso, è simpatico, fa giochi di prestigio che non capisco mai, intrattiene”. Anche Mammucari, pur avendo votato per Dias, gli ha fatto i complimenti: “Ha dimostrato di essere bravo, sia per come si presenta che per come scherza e come ride. Ha i tempi comici”.

ANDREA PARIS: GIÀ CONCORRENTE A ITALIA’S GOT TALENT

Andrea Paris, peraltro, non è nuovo al mondo dei talent show: nel 2019, infatti, ha preso parte a Italia’s Got Talent e, dopo una serie di prove eliminatorie in tv giudicate da Claudio Bisio, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini, si è classificato, grazie anche al televoto del pubblico da casa, al secondo posto. Dopo questo risultato la popolarità di Andrea Paris è ulteriormente aumentata e gli ha permesso di effettuare una serie di spettacoli anche fuori regione e all’estero. Paris, inoltre, si era già fatto conoscere al pubblico del web nel 2016, quando, in un momento di gioco con la figlia Maddalena, ha recitato insieme a lei la poesia in metasemantica di Fosco Maraini “Il Lonfo”, il cui video è divenuto inaspettatamente virale in poco tempo. Il concorrente ha preso parte in tv a “I soliti ignoti VIP”, condotto da Amadeus (Rai 1), alla serie “Sara & Marti” (Disney Channel), a quattro puntate di “Challanger 4 – Comici del web contro comici da palco” (Rai 4) e, recentemente, a “Primi dell’alba”, condotto da Salvo Sottile.

ANDREA PARIS: OLTRE 30 PREMI IN CARRIERA

Come affermavamo in precedenza, Andrea Paris è nato a Foligno, in provincia di Perugia, nel 1980, da una famiglia semplice. All’età di 17 anni (nel 1997), ha iniziato a esibirsi per feste private locali e poi fuori zona, per passare successivamente al teatro. Avendo sempre sostenuto da sempre che “il mago non è che un personaggio”, ha deciso per un breve periodo di abbandonare gli studi di magia e si è dedicato al teatro, frequentando corsi specifici sullo studio e sulla caratterizzazione del personaggio. Grazie a questi studi, in breve tempo, è riuscito a vincere 20 premi nazionali come miglior attore caratterista e altri come attore protagonista. Inserendo successivamente sempre di più la parte attoriale nei suoi spettacoli di magia, Andrea Paris, inizia a lavorare sul suo personaggio, il “Prestigiattore”: un mago sì, ma che regala pezzi di teatro e meraviglia durante le sue esibizioni. Nel corso degli anni si è esibito in importanti teatri sia italiani che esteri, tra cui il teatro Massimo di Palermo e il Dubai Opera Theater. Nella sua carriera artistica al momento ha ricevuto oltre 30 riconoscimenti di prestigio in ambito teatrale, comico e di magia.



CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE COMPLETA



© RIPRODUZIONE RISERVATA