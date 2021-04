Andrea Parodi, Tazenda, come è morto?/ Tumore allo stomaco e poi..

Andrea Parodi è cantautore e discografico italiano, classe 1955, nato a Porto Torres in Sardegna da padre savonese e madre sarda. Proprio nella sua Sardegna Andrea ha tenuto il suo ultimo concerto, nel 22 settembre quando tenne un concerto all’Anfiteatro romano di Cagliari. Proprio qualche settimana dopo, Andrea Parodi morì, il 17 ottobre 2006 nel Policlinico di Quartu Sant’Elena, ma perché? Il cantante ha combattuto a lungo contro un tumore e, in particolare, proprio nel 2006 gli viene diagnosticato un tumore allo stomaco, giudicato inoperabile dai medici. Purtroppo la situazione peggiora quando il tumore arriva fino al fegato. Nel gennaio dello stesso anno inizia la chemioterapia che per molti mesi.

Valentina Casalena, moglie di Andrea Parodi: “La malattia è stata un dono per lui”

A tempi.it proprio la moglie Valentina Casalena ha rivelato che per suo marito la mattina era un dono e che gli ha dato modo di vivere tutto in modo diverso: “Me lo sono chiesto tante volte: fin dalla diagnosi si è preoccupato per me, non per lui. Ero incinta di tre mesi e avevamo una bambina di un anno e mezzo. C’erano in ballo tante cose, ma con lui era tutto bellissimo”. La donna poi continua spiegando quella che è stata la vita insieme: “Con lui passato, presente e futuro erano una cosa sola: era sempre proiettato in avanti. Anche nella malattia ha avuto qualche momento difficile, però guardava sempre avanti”. Cosa scopriremo oggi di lui a Oggi è un altro giorno?

