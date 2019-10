ANDREA PELLIZZARI OGGI/ Che fine ha fatto l’indimenticabile Mr Brown de Le Iene

Con Simona Ventura e Fabio Volo componeva uno storico trio de Le Iene (anno 1998 per essere precisi), ma oggi che fine ha fatto Andrea Pellizzari? E’ un quesito che è giusto risolvere soprattutto in una giornata come quella odierna che vede l’inizio di una nuova stagione del programma più irriverente del palinsesto televisivo italiano su Italia Uno. Prima però è giusto fornire un ritratto del disc jockey, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano nato a Udine il 27 febbraio 1967. Nato appunto come dj, la sua ascesa nel mondo della televisione è vertiginosa se si pensa che la prima esperienza nel piccolo schermo arriva un anno prima del debutto a Le Iene, con l’inizio della collaborazione a tempo pieno con il canale satellitare Match Music. E’ proprio qui nasce il sodalizio con Fabio Volo, con il quale conduce due programmi quotidiani: Svegliati e Soci.

ANDREA PELLIZZARI, MR BROWN A LE IENE

Se siete dei nostalgici delle Iene e vorreste rivedere il trio composto da Andrea Pellizzari, Simona Ventura e Fabio Volo alla guida della trasmissione di Italia Uno arrivate tardi. Sì, perché la tanto attesa reunion dei fan c’è stata qualche anno fa, per la gioia dei tre personaggi. Il disc jockey friulano, come riportato da TvBlog, all’epoca commentò con gioia l’opportunità di tornare a vestire i panni del programma che più di ogni altro gli aveva donato popolarità in tutta Italia:”Chi avrebbe mai immaginato dopo 18 anni da quella prima volta di tornare nello studio delle Iene con Simona e Fabio? Sono felice ed emozionato di indossare nuovamente l’abito da Iena. Spero solo di riuscire ad entrarci ancora”. Dopo l’esperienza alla conduzione, Pellizzari si cimentò anche nel ruolo di inviato. Indimenticabile e indimenticato il personaggio di Mr. Brown, improbabile quanto demenziale insegnante di inglese.

ANDREA PELLIZZARI OGGI

Ma torniamo al punto di partenza: che fine ha fatto Andrea Pellizzari oggi? L’ultimo impegno fisso in tv è del 2018 quando l’ex iena è stato inviato di Adriana Volpe nel programma su Rai Due, un’esperienza evidentemente non indimenticabile. La sua attività principale, però, oggi come allora, resta la passione di un tempo: quella da disc jockey. Intervistato qualche tempo fa da “Io Donna”, raccontò di svolgere una sessantina di serate in discoteca ogni estate: “Molte volte non vado a dormire del tutto. La difficoltà è organizzare gli spostamenti, in Italia sono un disastro. I voli o non ci sono o sono a orari sballatissimi, i treni veloci oltre che più cari vanno prenotati con parecchio anticipo altrimenti non trovi posto…e poi ci sono le isole da raggiungere. Ormai gran parte del mio lavoro è riuscire a organizzare i trasferimenti, visto che siamo un gruppo di otto persone che si muove insieme, ogni volta”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA