Andrea Pergolesi “torna” a Un Posto al Sole/ Davide Devenuto: “Come non detto…”

Con le repliche di Un Posto al sole è tornato su Rai3 anche un amatissimo protagonista: Andrea Pergolesi. Si tratta del personaggio interpretato da Davide Devenuto, che ha lasciato lo show solo alcuni mesi fa. “E così… saluto Andrea, che per anni è stato un compagno di viaggio a cui ho dato tutto quello che avevo e che mi ha insegnato la leggerezza e l’ironia, il valore dei sentimenti e una discreta dose di cinismo dietro il quale nasconderli”, aveva scritto Devenuto dopo la sua ultima apparizione nella soap che da anni accompagna il pubblico italiano ne pre-serale di Rai3. Ma proprio stasera, 8 aprile, per i fan dello show c’è una graditissima sorpresa.

Un posto al sole, il ritorno social di Davide Devenuto

“Come non detto. Andrea è tornato.” si legge sul profilo Instagram di Davide Devenuto. Ma non facciamoci trarre in inganno: non si tratta di un suo ritorno concreto a Un Posto al sole, ma di un ritorno “social”. Anche Devenuto partecipa infatti all’iniziativa “Un poso a casa”, ovvero dirette Instagram con gli attori della soap e proprio durante la puntata. Questa sera sarà proprio Davide Devenuto l’ospite della diretta che commenterà con i fan dello show le immagini che saranno riproposte su Rai3, a partire dalle 20.30, nel corso della replica. Un’ottima occasione per i fan per rivedere il loro beniamino.





