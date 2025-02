Andrea Perone è l’ex fidanzato di Laura Cremaschi, la Regina del Web di Avanti un altro. I due sono stati legati per un pò di tempo facendo impazzire il mondo del gossip e i paparazzi che li hanno immortalati insieme per le strade di Roma in diverse occasioni. Proprio durante una paparazzata dalle foto pubblicate sui settimanali è emerso un dettaglio: Andrea e Laura sono stati fotografati mentre litigavano animosamente vicino alla macchina di lui. Una lite importante, visto che poco dopo i due si sono separati prendendo strade differenti. Una crisi di coppia importante che ha portato alla fine di una lunga storia d’amore durata all’incirca quattro anni. Non è dato sapere di più né tantomeno i motivi che avrebbero causato la fine del loro sentimento, ma una cosa è certa: i due si sono definitivamente lasciati.

Chi è Paolo Limiti, com’è morto l’ex marito di Justine Mattera/ La separazione per idee diverse sui figli

Una notizia che è stata confermata dalla bomberina Laura Cremaschi che dopo la storia con Andrea Perone è tornata single ed è alla ricerca dell’amore.

Chi è Andrea Persone, ex fidanzato di Laura Cremaschi? Il matrimonio con Sabrina Ferilli

Il nome di Andrea Perone, ex fidanzato di Laura Cremaschi, non è nuovo alle cronache rosa, visto che in passato l’avvocato romano è stato legato ad una regina della televisione italiana. Si tratta di Sabrina Ferilli, attrice e personaggio televisivo di successo, che ha vissuto una intensa relazione con Perone al punto da convolare a nozze. Proprio così, nel 2003 Sabrina Ferilli e Andrea Perone si sono uniti in matrimonio con una bellissima cerimonia celebrata a Fiano Romano, ma poco dopo l’idillio è finito. Le nozze, infatti, sono terminate due anni dopo dal lieto si per una tradimento subito dall’attrice romana.

Alessio Salata, chi è il fidanzato di Mercedesz Henger/ "Vogliamo una famiglia, ma per ora niente matrimonio"

I motivi della fine, infatti, sarebbero stati causati da un tradimento che la Ferilli ha scoperto da parte dell’ex marito paparazzato dai fotografi a trascorrere una giornata in barca con Sara Varone, co-conduttrice in quel periodo di “Buona Domenica”. La Ferilli in quella occasione decise di rimanere in silenzio, ma di separarsi immediatamente dall’ex marito. Pochi mesi dopo le foto arriva anche il comunicato congiunto sulla fine del matrimonio per incomprensioni . “A seguito di quanto verificatosi non vi è più possibilità di riconciliazione è stata decisa la separazione consensuale” si leggeva nell’annuncio del divorzio.

Carmen Russo, chi è la ballerina e personaggio tv/ Dagli esordi al cinema al successo come showgirl