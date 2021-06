Andrea Pezzi, fidanzato Cristiana Capotondi/ “Compagno di viaggio acuto e sensibile”

Dal 2006 Andrea Pezzi è legato sentimentalmente all’attrice Cristiana Capotondi. Un legame forte al punto da fare letteralmente invidia in quanto la loro rappresenta una delle giovani coppie più solide tra quelle dello spettacolo. Nessuna crisi – almeno pubblica – nè scandalo legato alla loro vita privata, Andrea e Cristiana rappresentano due vere anime gemelle che dopo essersi incontrate e riconosciute sono destinate a non lasciarsi più. Di recente proprio l’attrice è stata protagonista di una lunga intervista tra le pagine del settimanale “F” al quale ha parlato proprio della loro bellissima ed intensa storia d’amore. L’attrice ha confermato che per lei Andrea rappresenta a tutti gli effetti la persona giusta e con la quale trascorrere il resto della sua vita.

Cristiana Capotondi/ "Tutti abbiamo in noi una parte maschile e una femminile"

Grazie ad (e con) Andrea Pezzi, Cristiana Capotondi ha anche confidato di aver trovato un suo equilibrio e parlando della loro relazione l’ha definita una dimensione di amore, affetto ed affinità intellettuale nella quale non sente la mancanza di nulla, neppure di un figlio. Ad oggi infatti la coppia non ha ancora vissuto l’esperienza della genitorialità. “Madre Teresa di Calcutta non ha avuto figli, ma chi potrebbe dire che non era materna?”, ha commentato in merito la Cristiana Capotondi.

Cristiana Capotondi/ “Io figlia di matrimonio misto, fede? Mio nome punto di approdo”

ANDREA PEZZI, FIDANZATO CRISTIANA CAPOTONDI: L’AMORE E LA CARRIERA

Nella vita di tutti i giorni, se Cristiana Capotondi è colei che si occupa delle pulizie di casa, il compagno Andrea Pezzi dimostra grandi abilità in cucina. “Ognuno ama come può e ho la fortuna di avere un compagno di viaggio intelligente, acuto, sensibile: capisce prima di me quello che mi sta accadendo”, ha commentato la nota attrice parlando proprio del suo Andrea. Pezzi è ricordato da molti per essere stato tra i volti storici di MTV Italia tra gli anni Novanta e Duemila. Dopo un passato nella radio, Andrea è approdato a Mtv nel 1996 conducendo da Londra dove ha vissuto per 4 anni. Il suo stile fresco ed inconfondibile lo rendono uno dei conduttori del periodo più amati grazie a programma del calibro di Kitchen (da cui sarà realizzato un libro omonimo), Sushi e Sashimi. Nei primi anni Duemila diventa showman per la Rai con Serenate ma non mancano collaborazioni con Mediaset. Più di recente ha avviato la sua nuova carriera da imprenditore digitale.

Cristiana Capotondi/ “Chiara Lubich, provo ammirazione profonda perché..”

Alla trasmissione Vieni da me, parlando della sua compagna Andrea aveva raccontato: “Ero innamorato della bambina della pubblicità del Tegolino, avevo una cotta. Solo dopo qualche anno che stavo con Cristiana ho scoperto che era proprio lei”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA