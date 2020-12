ANDREA PEZZI, FIDANZATO CRISTIANA CAPOTONDI/ “La guardavo in tv ed ero già cotto”

Andrea Pezzi è il fidanzato di Cristiana Capotondi, attrice e dirigente sportiva originaria di Roma che con lui condivide la passione per il mondo dello spettacolo. Anche Pezzi, infatti, vanta nel proprio curriculum diverse esperienze nel davanti e nel dietro le quinte della televisione e dei media in generale, primo fra tutti la radio, per cui ha lavorato come conduttore nella prima parte della sua carriera. La relazione tra i due è dunque sotto i riflettori sin dal primo incontro, avvenuto quasi quindici anni fa dopo due piccoli contatti che avevano avuto quand’erano giovani. Andrea ha specificato che è stata lei a ‘rimorchiarlo’, usando proprio questo termine scherzoso: “Dico davvero”, ha poi precisato. “Cristiana mi ha ricordato che c’eravamo già incontrati quando era ragazzina. Quando me lo disse, ricordai una battuta in una sua intervista a Kitchen, una frase che mi era rimasta in mente. Praticamente mi raccontò che aveva fatto già una piccola parte, nonostante la giovane età: il ruolo marginale di Gesù ad una recita di Natale. Ora capisci bene che non si può definire marginale una parte come quella di Gesù nel presepe… Mi colpì!”.

Andrea Pezzi parla della sua relazione con Cristiana Capotondi

E non è tutto: andando ancora più indietro, infatti, Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi si erano già conosciuti per vie traverse. “Quando Cristiana andò ospite ad un programma Mediaset, fecero vedere uno spot che aveva fatto da bambina, la pubblicità di una merendina. Che dire? Io ne ero innamorato: io ricordo di aver avuto una cotta per quella bambina e ho scoperto solo dopo qualche anno che quella bambina era proprio lei”. Una storia davvero romantica, la loro, fatta di apparenti ‘coincidenze’ che evidentemente facevano parte di un disegno più grande: il disegno del loro amore.

Andrea Pezzi: “Matrimonio? Aspetto Cristiana Capotondi…”

Nonostante il sentimento che li lega ormai da moltissimi anni, Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi non sono ancora convolati a nozze. Andrea, tra il serio e il faceto, sostiene di essere ancora in attesa della sua proposta di matrimonio. Il suo ragionamento è questo: la Capotondi l’ha conquistato, ed è lei – adesso – che deve fare il prossimo passo. Dopo aver parlato della sua relazione con l’attrice romana, nella stessa intervista del 6 novembre 2019 a Vieni da me, Pezzi affronta l’argomento relativo al suo lavoro di imprenditore nel campo della comunicazione: “C’è sempre bisogno dello stimolo di fare qualcosa di diverso da ciò che siamo: ho fatto l’imprenditore perché è una cosa infinitamente complicata”. E ancora, sui mezzi che usa: “La tecnologia è qualcosa che bisogna conoscere se vivi questo tempo. La amo molto perché ha un potere straordinario, perché obbliga gli uomini a farsi delle domande in più”.

