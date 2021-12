Andrea Piazzolla, assistente di Gina Lollobrigida/ Lei “Guai terribili per aiutarmi…”

E’ una donna stanca, Gina Lollobrigida, affranta per tutto il dolore che le è stato causato, ma certa di poter contare su una persona: Andrea Piazzolla. E’ in lui che la grande diva del cinema, oggi 94enne ha trovato quel sostegno che invece ha sentito da tempo di aver perso da parte del figlio Andrea Milko Skofic. Quest’ultimo, tuttavia, non ha mai visto di buon occhio l’ingresso nella vita della madre dell’uomo, oggi 34enne. Secondo Milko, Piazzolla avrebbe raggirato la madre arrivando ad accusarlo di circonvenzione di incapace.

Andrea Piazzolla, di contro, per Gina Lollobrigida rappresenta una figura fondamentale, ora più che mai. “Per me è come un figlio, mi sta accanto, mi ha aiutata ad andare avanti”, ha ammesso l’attrice definendo l’uomo “una grande fortuna che ho avuto”. Oggi Andrea vive con la compagna e la figlia – alla quale ha dato proprio il nome di Gina -, nella casa della diva sull’Appia Antica. Sul conto dell’uomo Gina non ha indietreggiato di un solo passo, continuando a difenderlo a spada tratta: “Lui non ha mai sbagliato”, ha ammesso ferma nella sua posizione, nel corso dell’ultima ospitata alla trasmissione domenicale di Rai1 condotta da Mara Venier.

Andrea Piazzolla, cosa pensa di lui Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida aveva recentemente parlato di Andrea Piazzolla in una intervista al settimanale Oggi: “Ho la famiglia contro, ma lui è il mio angelo”, aveva detto. E lo stesso concetto lo ha ribadito nelle passate settimane intervenendo alla trasmissione Domenica In, alla quale ha ribadito tutto il suo affetto nei confronti dell’uomo, che considera un vero e proprio figlio e per il quale nutrirebbe quasi dei sensi di colpa per ciò che ha dovuto e sta ancora passando legalmente.

Per la Lollobrigida, Piazzolla “È una persona brava e il fatto che mi abbia aiutato, ha avuto dei guai terribili purtroppo”. Alla base della guerra innescata con la sua famiglia, sarebbe stato qualche regalo di troppo che però qualcuno non avrebbe particolarmente gradito. Ma in merito Gina è stata chiarissima: “La vita è mia ed io decido cosa farne. Fare dei regali ad Andrea e alla sua famiglia è una cosa che riguarda me, nessun altro”. A darle oggi motivo per sorridere, è la sua piccola omonima che l’attrice ha definito “una tigre” osannandone la sua incredibile vitalità.

