Andrea Piazzolla, chi è factotum Gina Lollobrigida/ “La migliore, mi manca da morire”

Un emozionante faccia a faccia tra Andrea Piazzolla e Mara Venier oggi a Domenica In. Il factotum di Gina Lollobrigida sarà ospite del programma per ripercorrere gli ultimi momenti di vita dell’attrice. L’uomo è stato, infatti, molto vicino negli ultimi anni alla Bersagliera del Cinema Italiano, quindi l’intervista potrebbe toccare anche la controversia legale che lo vede imputato proprio per la sua vicinanza alla Lollo. Infatti, è accusato di circonvenzione di incapace e di appropriazione indebita ai danni dell’attrice dal figlio e dal nipote, ma Andrea Piazzolla si è sempre dichiarato innocente.

Francesco Ruggiero, chi è cardiologo Gina Lollobrigida/ "Sul figlio mi disse che..."

Parere condiviso dalla stessa Gina Lollobrigida, che infatti ha sempre difeso l’operato dell’ex amministratore delegato della società Vissi d’arte fondata dall’attrice. I due vivevano insieme dal 2015: il tuttofare Andrea Piazzolla si era trasferito con la compagna e la figlia Gina, chiamata così proprio per omaggiare l’attrice, nella villa sull’Appia Antica di sua proprietà. A Domenica In potrà, quindi, spiegare come sono stati gli ultimi anni di vita della donna.

Milko Skofic ex marito Gina Lollobrigida/ "Matrimonio d'interesse ma c'era un motivo"

Gina Lollobrigida e l’emozionante ricordo di Andrea Piazzolla

Andrea Piazzolla dal 16 gennaio, giorno della morte di Gina Lollobrigida, si è mantenuto sempre defilato, lo ha fatto anche in passato per la vicenda giudiziaria che lo vede direttamente coinvolto. Di recente, però, ha rotto il silenzio, ma a Domenica In avrà modo di raccontare alcuni retroscena sulla vita dell’attrice. «Bisogna avere tanta forza, volontà e coraggio di affrontare la vita come l’affrontava lei. Perché era una persona straordinaria», aveva detto il factotum della Bersagliera a margine dei funerali che si sono tenuti a Roma. Commovente la sua dichiarazione d’affetto, del resto neppure l’unica: «Gina ha rappresentato tutto, adesso mi manca da morire. La persona migliore che si possa conoscere, straordinaria, perbene e sensibile, capace, sincera». Grande il dolore per Andrea Piazzolla: «Mi manca da morire. Lei era il mio tutto dalla mattina all’altra mattina, ora sarà complicato». A Storie Italiane ha fatto invece pervenire una nota proprio in relazione alla sua assenza ai funerali: «Cara Gina, se ancora potessi parlare con la franchezza che ti era solita, siamo certi che in questo momento avresti detto: fuori i mercanti dal tempio».

LEGGI ANCHE:

Andrea Milko Skofic, figlio Gina Lollobrigida/ "Prima che se ne andasse, ci siamo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA