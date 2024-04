Andrea Piazzolla, ex factotum Gina Lollobrigida a processo per mancati alimenti/ “Non riesce a mantenersi”

Altri guai per Andrea Piazzolla, che a novembre era stato condannato in primo grado per il reato di circonvenzione d’incapace ai danni di Gina Lollobrigida. Ora l’ex factotum dell’attrice è a processo per i mancati alimenti al figlio Manuel. L’accusa è di non aver versato i 300 euro al mese per il mantenimento del figlio, obbligo che era stato imposto dal tribunale civile attraverso una sentenza. In aula è intervenuto suo fratello Luca, che ne ha preso le difese. Infatti, ha raccontato che «ha tante difficoltà economiche». Il mese scorso è stato in Sud America, dove sarebbe stato ospite di un amico per circa una settimana. «Non so chi gli ha pagato il biglietto», ha precisato il 41enne davanti al giudice.

Come evidenziato dal Corriere della Sera, il fratello di Andrea Piazzolla ha aggiunto che da quando è coinvolto nei processi non riesce a trovare un’occupazione lavorativa. Inoltre, ha chiarito che il fratello «non ha mai preso un soldo» da Gina Lollobrigida. Il procedimento in corso riguarda il mantenimento al figlio Manuel nato nel 2009 dalla relazione con Sara Urriera, che l’ex braccio destro dell’attrice aveva conosciuto prima di affiancare la diva. Ma Andrea Piazzolla ha un’altra figlia, a cui è stato dato il nome Gina proprio come omaggio all’attrice a cui era legato. La bambina ha tre anni ed è frutto di un’altra relazione.

“MIO FRATELLO VIENE AIUTATO DAI NOSTRI GENITORI”

Proprio a proposito di Gina Piazzolla, il fratello di Andrea in tribunale ha spiegato durante la sua testimonianza che ad occuparsi del mantenimento della bambina è la mamma, attuale compagna del fratello. In merito all’attività di quest’ultimo, ha riferito che non ha mai lavorato, essendosi occupato di Gina Lollobrigida. «Io e lui abbiamo provato ad avviare una società». I loro piani sono stati però spazzati via dai problemi giudiziari e quando il caso è diventato mediatico. «Purtroppo si sono subito chiuse tutte le occasioni». Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, Andrea Piazzolla è stato a casa della diva, «che si è occupata di tutto fin dal 2009». Questo è almeno ciò che ha appreso dal fratello, ha chiarito.

Oltre a definire ottimo il loro rapporto, ha proseguito rivelando che da quando l’attrice è morta, il fratello «non riesce a mantenersi e viene aiutato dai nostri genitori». I problemi giudiziari stanno poi complicando la sua ricerca di un lavoro. Ma in aula si è astenuto dal giudicare la decisione del fratello di rinunciare all’eredità di Gina Lollobrigida, aggiungendo che non si è fatto mai pagare per le interviste televisive. «Sì, lo so che ha due figli da mantenere. Ma queste sono le sue decisioni», si è limitato a dire Luca Piazzolla. Non era presente in aula il fratello, atteso all’udienza, visto che era previsto il suo interrogatorio, ma un imprevisto ha impedito ad Andrea Piazzolla di essere presente, riferisce il Corriere.











