Andrea Piazzolla/ “Gina Lollobrigida è tutto, morte e testamento? Non ne parlo…”

Dal 2009 la persona più vicina a Gina Lollobrigida è Andrea Piazzolla, che ai microfoni de La Vita in Diretta ha rilasciato una lunga intervista. Nella prima parte, Piazzolla ha reso un racconto intimo della vita quotidiana vissuta insieme nella medesima casa, come una vera famiglia. L’uomo ha svelato come viene chiamato dalla grande diva: “Andrea o tesoro”. E lui? “Principalmente tesoro o Lollo”.

Andrea ha svelato che in casa con lei oltre a lui, vive la sua compagna Adriana “che è un medico”, e la piccola Gina, la figlia di pochi mesi che ha preso il nome della grande attrice. “Non ci sono camerieri, le pulizie? Facciamo tutto noi”, ha aggiunto. Alla domanda sulla colazione preferita di Gina, Andrea ha replicato con una frecciatina al figlio: “lo chiederei al figlio se sa cosa piace mangiare la mattina la mamma o quali farmaci prende…”. Della famiglia, ha proseguito, “non viene nessuno, solo un nipote che vive in America, lui è presente, la chiama e quando viene in Italia la viene a trovare”.

Gina Lollobrigida, a detta di Andrea Piazzolla, da quando c’è lui nella sua vita non è mai stata da sola a Natale. L’ex manager si è definito per l’attrice più un figlio che un badante ma ha voluto smentire categoricamente la notizia secondo la quale l’ex Bersagliera gli abbia chiesto di adottarlo: “questa è una cosa che si sono inventati, non è vero”. Della morte, Piazzolla ha ammesso di non amare parlare: “è un argomento che proprio non intendo toccare mai”, ha precisato. Per questo, ha aggiunto, non ciò che nessuno ha mai realmente compreso è che lui non riesce neppure a pensare a cosa sarà di lui dopo Gina.

“Cosa è per me Gina? Tutto”, ha continuato nella toccante intervista. A quel punto, Andrea si è commosso nel ripensare ad un particolare momento della vita di Gina: “Quando lei è stata ricoverata e non si sapeva come sarebbe andata, in tutti quei giorni oltre a non allontanarmi un attimo da lei non ho mai mangiato perchè lei non mangiava. Quando rientrai in stanza in ospedale e la trovai seduta, la vidi mangiare e fu la prima volta che inizia a mangiare con lei. A me dispiace che scherzano su questo, perchè se c’è una cosa che non devono toccare è il mio rapporto con lei”. In riferimento ad un testamento, Piazzolla ha ancora spiegato di aver interrotto Gina nel momento in cui ha provato a parlarne con lui: “è un argomento che non mi interessa e non riesco a parlare di quel tema”. Infine ha svelato come ha reagito la Lollobrigida all’ordinanza: “C’è rimasta molto male”. Ed ha parlato dei processi che lo coinvolgono: “Erano 3, il primo si è concluso con l’assoluzione in formula piena, ero accusato di evasione fiscale. Gli altri due sono entrambi per circonvenzione di incapace e sono ora in dibattimento”. Ma perchè continua a non essere creduto? “Posso concordare con loro nel momento in cui hanno una prova, quando hanno vissuto, allora lì sono liberi di giudicare”, ha chiosato.



