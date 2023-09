Andrea Piazzolla/ “Gina Lollobrigida spendeva 120mila euro per il compleanno, suo tenore di vita…”

Andrea Piazzolla, il famoso factotum di Gina Lollobrigida, ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni ai microfoni de La Vita in Diretta per fare un po’ di chiarezza sui famosi milioni di euro “spariti” e facenti parte del patrimonio della Diva. Andrea Piazzolla, attualmente sotto processo, ha raccontato: “Lei ha sempre avuto un tenore di vita altissimo – ha spiegato lo stesso Piazzolla – stiamo parlando di Gina Lollobrigida. Ad esempio con le opere d’arte e le sculture… una scultura poteva arrivare anche a un milione di euro, le realizzava lei. Le persone non sanno come Gina era abituata a vivere, le mostre che faceva nel mondo costavano fino a due milioni di euro, caricare tonnellate di sculture su aerei e navi ha un costo pazzesco. La mostra non aveva sponsor, lo faceva lei in prima persona”.

Quindi Piazzolla domanda: “Lei era felice? Sì, e noi cosa possiamo fare? Stare in silenzio. Una festa di compleanno di Gina arrivava a costare anche 120mila euro, ha vissuto da Gina Lollobrigida, qual è il problema?”.

ANDREA PIAZZOLLA: “SOLDI DI GINA LOLLOBRIGIDA? BASTA FARE DUE CONTI…”

Andrea Piazzolla ha proseguito: “Lei ha speso tantissimo sicuramente, lei portava i tappeti affittando un Boeing in Persia, questi tappeti sono nel suo patrimonio. Faceva arrivare i pesci per il suo acquario non so da quali Paesi sempre con l’aereo, stiamo parlando di un personaggio grandissimo. Io ho spiegato che Gina nella sua vita ha avuto un tenore di vita altissimo, le è stata fatta una truffa da un suo avvocato da un milione di euro, quindi scartiamolo”, in realtà c’è una sentenza della Cassazione che ha stabilito che Gina Lollobrigida dovesse pagare quegli onorari.

Piazzolla ha proseguito e concluso: “Dieci anni di feste di compleanno quindi un altro milione va via, e giò siamo a due. La manutenzione della villa, circa 200mila euro all’anno, altri due milioni e siamo già a quattro milioni. Io dico che basta farsi un po’ i conti di quanto possa costare la vita di una donna abituata a fare quel tenore di vita”.

