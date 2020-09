Andrea Piazzolla, lettera prima del tentato suicidio/ “Stavo per impiccarmi poi…”

Andrea Piazzolla ha provato a suicidarsi, ma per fortuna non è andato a fondo col suo tentativo. Lo ha rivelato lo stesso manager di Gina Lollobrigida. «È uscita Adriana in giardino e mi ha visto sulla scala», ha raccontato a “Live Non è la D’Urso”, a cui ha portato la lettera che aveva preparato. «Io per Gina farei di tutto. Io stavo per impiccarmi, perché avevo desiderio che… le autorità intervenissero e andassero a fondo. Ci sono tante cose che non si sanno e non vedo l’ora che vengano fuori», la rivelazione di Andrea Piazzolla. La conduttrice ha quindi letto una parte della lettera che il giovane aveva scritto per il suo addio. «Ma cosa abbiamo fatto? Dopo tutto quello che da sola è riuscita a fare e a darci le abbiamo levato il rispetto. Non è così che si fa». Andrea Piazzolla ha scritto anche dei 10 anni vissuti al fianco di Gina Lollobrigida, un tempo che per lui vale come 100 vite vissute pienamente. «Gina va difesa perché è una donna onesta finita in mezzo ad un calvario di ignobili persone accecate per i lori sporchi interessi».

ANDREA PIAZZOLLA, LETTERA PRIMA DEL TENTATO SUICIDIO

Prima di tentare il suicidio, Andrea Piazzolla ha messo i suoi pensieri nero su bianco. Quella lettera, in parte, è stata letta oggi a Canale 5. «Confido nella giustizia. Servono persone giuste e oneste che analizzano tutta la faccenda dall’inizio». Nella lettera che Barbara D’Urso ha voluto in parte leggere in diretta c’è spazio anche per uno sfogo: «È il momento che qualcuno inizi a parlare e qualcuno a pagare. Tutto finisce prima o poi, ma se potete, non permettete che questo sacrificio vada sprecato. Per quanto siete riusciti a criticarla e a distruggerli, era la mia vita». Ascoltando quelle parole Andrea Piazzolla si è commosso, infatti gli è scappata qualche lacrima ricordando quei momenti difficili in cui ha pensato di farla finita. Al suo fianco Gina Lollobrigida, che con le sue mani ha asciugato le sue lacrime, scossa per quella rivelazione che ha voluto condividere con il pubblico di “Live Non è la D’Urso”.



