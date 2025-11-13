Andrea Pisani senza filtri sulla separazione da Beatrice Arnera: la sofferenza e ciò che pensa della nuova storia con Raoul Bova

Per la prima volta, Andrea Pisani ha deciso di rompere il silenzio sulla fine della storia con Beatrice Arnera. Dopo mesi di silenzio e di voci, il comico dei PanPers si è aperto nel podcast di Gianluca Gazzoli e ha parlato senza filtri della rottura con l’attrice, madre della loro bambina Matilde, nata a marzo 2024. I due si erano conosciuti anni fa, alla prima del film Puoi baciare lo sposo, ma la scintilla vera è scoppiata solo nel 2021. “Ci ho provato per un anno, poi ci siamo ritrovati quando io mi stavo per sposare. Avevo il cuore diviso in due e ho scelto la cosa più onesta“, ha raccontato.

L’inizio della loro storia è stato travolgente, arrivando a decidere di diventare insieme genitori lo scorso anno. Tuttavia, negli ultimi mesi tutto è cambiato. “Questo è un momento di transizione emotiva. Ho deciso di parlarne a modo mio, perché era il mio modo di dire al mondo quanto stavo soffrendo“, ha detto, spiegando che però non si pente di come ha affrontato la questione. Infine, ha rivelato che la rottura è arrivata all’improvviso, lasciandolo spiazzato, non considerando sufficiente le motivazioni date dall’ex fidanzata, soprattutto con una bambina di mezzo: “Forse non sono stato abbastanza?“.

Andrea Pisani e la sofferenza per la rottura con Beatrice: cos’ha detto

Stando a quanto raccontato da Andrea Pisani, la separazione è arrivata tra aprile e maggio, un periodo che lui definisce come “il crollo“. “Mi cade il mondo addosso“, ha detto, svelando che i due erano anche andati in terapia di coppia per cercare di recuperare la loro relazione. Come se non bastasse, nello stesso periodo, stavano girando insieme un film, costringendoli a passare ancora molto tempo insieme. Infine, è arrivato il colpo più duro: le foto di Beatrice Arnera con Raoul Bova mano nella mano.

“Dieci giorni dopo scopro dal giornale quelle foto. Non voglio giudicare, ma quella cosa mi ha fatto stare veramente male“, ha confessato. Ad oggi, i rapporti tra i due sono ancora tesi, tanto da comunicare solo per il minimo indispensabile che riguarda la figlia, che ha solo poco più di un anno. “Siamo entrambi molto maturi su questo“, ha concluso.