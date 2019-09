Andrea Preti/ “Casto per ritrovare l’amore. Con Claudia Gerini…” (Storie Italiane)

«Io, casto per ritrovare l’amore»: Andrea Preti si racconta senza filtri in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Storie Italiane. L’attore 31enne, reduce dalla relazione con Claudia Gerini, ha annunciato di aver abbracciato la castità e di voler aspettare il grande amore: «Tutti noi abbiamo una sensibilità, io credo nell’amore. Le storie ti lasciano qualcosa che ti fanno capire cosa volere e cosa no. Ho voluto darmi tempo per capire cosa volevo dentro di me. Questo lo puoi fare solo se credi nell’amore e se stai con te stesso per un periodo. Non ci sono contratti che ti impongono di consumare: ho voluto dedicare del tempo a me stesso ed a cosa voglio da una persona. Mi sto comportando così di conseguenza». Prosegue Preti: «Non sono stato deluso dal mio vecchio rapporto: vedo oggigiorno troppa superficialità nell’andare a convivere e nello sposarsi. Non c’è più voglia di impegnarsi, ascoltare il proprio partner, non abbracciamo più, pensiamo solo ai social. Ho capito che è una cosa che non voglio più».

ANDREA PRETI: “PREFERISCO STARE DA SOLO”

Andrea Preti è poi tornato sul suo passato, che ha inciso molto in questa sua scelta: «Purtroppo non ho mai avuto una famiglia unita, i miei genitori si sono separati quando ero molto piccolo ed ho sofferto molto. So cosa voglio dare a una famiglia futura, so che chi ci rimette sempre sono i bambini: ognuno ha il diritto di crescere con due genitori. So cosa vorrei dare e cosa non vorrei più da una relazione». Ancora una battuta sull’amore terminato con Claudia Gerini: «Non c’è una cosa che mi ha deluso: ho riflettuto male all’inizio, ho pensato delle cose diverse rispetto a quelle che erano. Ci si ama e ci si vuole bene, ma le cose finiscono: ho stima per la mia ex fidanzata, Claudia Gerini, non ci sono problemi». E conclude: «Oggi, che ho 31 anni, ho capito perché i miei si sono separati e perché tante coppie non resistono più di tanto. Preferisco stare da solo e dedicare del tempo alla mia famiglia».

