Andrea Preti, chi è il futuro marito di Venus Williams: attore ed ex modello, è stato fidanzato con Claudia Gerini

Andrea Preti è pronto a dire sì alla sua Venus Williams. Oggi è il grande giorno del matrimonio tra l’attore e la campionessa di tennis, una delle leggende viventi dello sport con la racchetta. Ma chi è l’attore che ha rubato il cuore di Venus Williams? Dopo una carriera fortunata come modello, Andrea Preti è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante anche nel mondo della tv, arrivando a recitare nella fiction Furore, mentre negli ultimi anni lo abbiamo visto anche in progetti più recenti, come la fiction Un professore, dove ha recitato al fianco di Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi.

Andrea Preti non è un volto nuovo anche nel mondo del gossip, visto che in passato ha occupato posto su diversi quotidiani e settimanali rosa per vie delle sue relazioni con l’ex tennista Flavia Pennetta e anche con l’attrice Claudia Gerini. Adesso è pronto a vivere il momento più emozionante della sua vita con affianco Venus Williams, uno dei personaggi più influenti degli ultimi anni nel mondo dello sport e più nello specifico del tennis.

Andrea Preti e l’amore con Venus Williams: come è nata la storia

La relazione tra Andrea Preti e Venus Williams è nata anche grazie all’intuizione di Serena, sorella dell’ex fuoriclasse del tennis. In una intervista concessa al magazine F, Andrea Preti ha raccontato qualche dettaglio su come è nata la storia con la tennista. Tutto nato dopo un incontro che ha visto coinvolte direttamente le sorelle Williams e lo stesso Andrea Preti:

“Mentre ero al bar mi ha raggiunto Serena. Mi ha detto: “Mi sa che piaci a mia sorella Venus. Ti va se facciamo una chat noi tre su WhatsApp per tenerci in contatto?”. Quella sera siamo stati a cena, poi abbiamo iniziato a scriverci. Qualche settimana dopo il destino ha voluto che fossimo entrambi a Londra” ha raccontato l’ex modello e attore che sta vivendo una fase particolarmente felice della sua vita.

