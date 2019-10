Andrea Preti e Asia Argento stanno insieme?/ Incontro di affari: ma quel bacio…

Andrea Preti assicura: “Con Asia Argento? E’ solo amicizia”. Ma a vederli tra le pagine del settimanale Chi, viene da pensare – forse – a qualcosa di più. La sottoscritta, giusto per dovere di cronaca – continua a vederci due amici che si stanno scambiando un bacio sulle guance, paparazzati nel momento in cui il viso passa da un lato all’altro. Il gossip però, corre più veloce della luce e vede già un “amore folle”. Pizzicati a Roma dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, i due attori si salutano affettuosamente con un abbraccio e un tenero bacio che potrebbe “tradire” un sentimento più intenso (o anche no…). Gli estimatori della cronaca rosa, hanno apprezzato anche il look “bon-ton” della regista romana, perfettamente in tinta con il nuovissimo taglio di capelli che le dona un aspetto meno “aggressivo” e più sobrio e ricercato. Lui invece è sportivo e si presenta con felpa comoda e berretto di lana.

Andrea Preti e Asia Argento stanno insieme?

Andrea Preti e Asia Argento insieme, formano un mix particolarmente inaspettato ed anche particolare. E così, come riferisce TGCom24, i due si sarebbero incontrati per le vie della Capitale per discutere d’affari. Al momento, infatti, i due stanno ideando insieme l’apertura di un locale. Proprio per questo motivo, sono stati fotografi mentre facevano un sopralluogo alla location. Entrambi sono reduci dalla fine di storie d’amore importanti, tormentate e discusse. Il feeling tra loro però, appare evidente, e dietro al progetto lavorativo potrebbe davvero nascondersi qualcosa di più (o forse no?). Preti, che è stato legato a lungo con Claudia Gerini, ha scelto la castità, svelando di essere single e alla ricerca della donna della sua vita: “Vengo da una famiglia in cui i genitori sono separati, ho sofferto abbastanza. Credo nei valori e penso che non sia una cosa strana decidere di essere casti se non c’è amore. Tutti noi abbiamo una sensibilità, io credo nell’amore. Le storie ti lasciano qualcosa che ti fanno capire cosa volere e cosa no. Ho voluto darmi tempo per capire cosa volevo dentro di me. Questo lo puoi fare solo se credi nell’amore e se stai con te stesso per un periodo. Non ci sono contratti che ti impongono di consumare: ho voluto dedicare del tempo a me stesso ed a cosa voglio da una persona. Mi sto comportando così di conseguenza”, ha raccontato intervistato a Storie Italiane.

