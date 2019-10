“Andrea Preti e Claudia Gerini rinviati a giudizio”/ Sorge “rubarono cellulare e…”

Sulla pagina Facebook “Insorgeveritas”, supervisionata dal celebre paparazzo Maurizio Sorge, oggi è stata pubblicata una notizia che finora è in parte passata inosservata. “La Giustizia lenta ma inesorabile”, esordisce Sorge nella sua pagina social, per poi spiegare subito dopo chi sono i protagonisti della vicenda, presenti tra l’altro in una serie di scatti successivi. “Sono passati due anni e mezzo quasi da quando mi è stato sottratto il cellulare Samsung per mano del sig. Andrea Preti che poi lo consegnò alla sig.ra Claudia Gerini“, spiega. Secondo quanto si legge sulla pagina Facebook, entrambi gli attori sarebbero stati oggi rinviati a giudizio e pertanto Sorge ci ha tenuto a ringraziare il suo legale, l’avvocato Pierluigi Collura, per aver portato il caso fino in fondo. Nei commenti alla notizia non è mancata l’incredulità da parte dei follower. Sempre Sorge, sulla sua pagina personale, condividendo quanto scritto sopra ha ribadito soddisfatto: “Lentamente… la giustizia va!”. In merito alla notizia, i due diretti interessati almeno via social al momento avrebbero preferito non commentare.

ANDREA PRETI E CLAUDIA GERINI RINVIATI A GIUDIZIO

L’episodio narrato da Maurizio Sorge farebbe riferimento ad una paparazzata nel periodo in cui Claudia Gerini e Andrea Preti erano ancora una coppia. Nelle foto postate dal paparazzo, si vedono i due ex compagni insieme, uno accanto all’altra, mentre passeggiano sereni, poi la faccia cupa della Gerini mentre ha in mano un cellulare e lo guarda con interesse. Di recente si era tornati a parlare di Andrea Preti, ospite nel programma di Eleonora Daniele, Storie Italiane. Il giovane attore aveva raccontato di aver rinunciato completamente ai piaceri della carne dopo la cocente delusione provocata dalla fine della sua relazione con Claudia Gerini. I due sono stati legati sentimentalmente fino allo scorso anno. “Quando ho ritrovato la mia serenità – ha raccontato Preti – ho fatto questa scelta. Non c’è nessun contratto che ti impone di consumare… Voglio dedicare del tempo a me stesso per capire cosa voglio da una persona, chi voglio al mio fianco”, ha aggiunto, parlando della sua castità attuale.





