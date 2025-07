Andrea Preti e Venus Williams, nozze da sogno? Scoppia il caos sul web: “Lui approfittatore, lei accecata dall’amore!”.

Andrea Preti e Venus Williams si sposano! La notizia è arrivata proprio in queste ore dopo che la coppia è stata fotografata spesso durante il corso di quest’anno. Nel dettaglio, martedì 22 luglio 2025 è arrivata la conferma che i due sono felicemente fidanzati e a rivelarlo è stata proprio la tennista che in un’intervista dopo l’ultimo match si è lasciata scappare qualche dettaglio sulla sua vita sentimentale parlando appunto di Andrea Preti.

“C’è il mio fidanzato qui e mi ha incoraggiato molto nel continuare a giocare. Ci sono stati tanti momenti in cui volevo solo rilassarmi e abbandonarmi alla spensieratezza“, ha detto la bellissima Venus Williams riferendosi all’attore. Poi, nella stessa intervista ha anche precisato quanto sia difficile giocare a tennis precisando che si tratta di una professione come lavorare dalle 9 alle 5: “C’è il mio fidanzato qui e mi ha incoraggiato molto nel continuare a giocare. Ci sono stati tanti momenti in cui volevo solo rilassarmi e abbandonarmi alla spensieratezza“.

Andrea Preti e Venus Williams, chi è la nuova coppia

Andrea Preti è un attore italo-danese, nato nel 1988 a Copenhagen e dopo una lunga gavetta è diventato un modello e poi ha iniziato a recitare. Noti sono i film “One More Day” e “Di tutti i colori“. Non solo, anche “Un nemico che ti vuole bene” e “Detective per caso” mentre successivamente ha preso parte anche alla nota serie tv “Il professore”. In seguito Andrea Preti ha partecipato anche a La Talpa con la conduzione di Diletta Leotta.