Andrea Preti e Venus Williams si preparano a diventare marito e moglie: il matrimonio è ufficializzato con una foto molto speciale

Andrea Preti e Venus Williams non si nascondono più. Da tempo, la coppia sta vivendo una bellissima relazione d’amore tenuta, tuttavia, lontana dai riflettori. L’attore e la tennista hanno infatti deciso di non esporre il loro privato al mondo del gossip, anche se non sono mancati avvistamenti che hanno reso evidente l’esistenza di un rapporto tra i due più che amichevole. Di recente, vista ormai la chiarezza della loro relazione, Venus e Andrea hanno iniziato ad esporsi pubblicamente, tanto che la campionessa, in un’intervista, ha ammesso di essere ufficialmente fidanzata.

Andrea Preti e Venus Williams si sposano: scatta la polemica social/ "Si è sistemato, vuole essere mantenuto"

Il che presuppone l’esistenza di un anello arrivato con una proposta di matrimonio ufficiale. Cosa che è stata confermata nelle ultime ore dalla pubblicazione di una foto proprio da parte dell’attore italiano.

Andrea Preti ufficializza le nozze con Venus Williams con la foto dell’anello

Attraverso il suo profilo Instagram, con una storia che ha poi fatto il giro del web, Andrea Preti ha ufficializzato il suo fidanzamento con Venus Williams. Come? Mostrando la mano della sua fidanzata con tanto di anello di diamanti. Un gesto eloquente, affiancato da una sola parola: “Accanto”. È dunque chiaro che la relazione tra i due procede a gonfie vele e non è più soltanto una frequentazione. Entrambi, d’altronde, si sostengono a vicenda anche nelle loro carriere, quella sportiva per Venus, quella attoriale e televisiva per Andrea. Noto per aver partecipato all’Isola dei Famosi, Preti si è fatto notare anche durante l’ultima edizione della Talpa, che tuttavia non ha avuto grande successo in quanto ad ascolti, cosa che ha causato una chiusura anticipata del programma condotto da Diletta Leotta. Tornando al matrimonio di Andrea e Venus, non resta ora che attendere gli aggiornamenti sull’evento, a partire dalla data scelta dalla coppia.

Andrea Preti è La talpa?/ Scontro con Marina La Rosa: "bravo giocatore, ma è un uomo inconsistente"