Andrea Preti a La Talpa ha già attirato l’attenzione degli altri concorrenti: possibile che sia lui il concorrente – agente doppiogiochista ingaggiato dai produttori per sabotare il gruppo? L’attore durante la prima puntata del reality show condotto da Diletta Leotta ha commesso una irregolarità che è costata economicamente cara a tutto il gruppo. “Andrea queste immagini sono inconfutabili, hai commesso una scorrettezza. Peraltro ti avevo anche detto che potresti incorrere in una penalità. Poche regole, ma molte chiare, tu hai provato a slegarti prima del tempo” – sono le parole di Diletta Leotta.

L’ex modello si difende: “ho cercato un modo di slegarmi il prima possibile, ma non pensavo di aver barato, ma se è stato così mi dispiace e chiedo scusa al gruppo”. La padrona di casa però è molto chiara: “quando ci sono scorrettezze qui alla talpa non ci sono alibi, non paga il singolo, ma il gruppo. La produzione ha insidacabilmente deciso di combinarti una penalità e quindi la prova tua e quella di Alessandro non è valida e dobbiamo scalare gli 8 mila euro dal montepremi. Ora voi avete 12 mila euro”.

Il comportamento di Andrea Preti a La Talpa non convince il gruppo. “Mi dispiace ragazzi, chiedo scusa” – dice l’attore e regista con Diletta Leotta che percepisce nel suo volto il dispiacere per quanto successo. “Mi dispiace Andrea vedo che sei un pò triste” – dice la Leotta, ma dal canto suo Andrea cerca di rassicurare il gruppo: “giusto che se ho sbagliato paghi io, in questo caso paga il gruppo, ma farò di tutto per recuperare questi soldi se mi verrà data l’occasione”. Riuscirà a riconquistare la loro fiducia?

Ma chi è Andrea Preti? Ecco come si è presentato ai microfoni de La Talpa: “ciao a tutti, ho 36 anni e vivo a Roma. Sono un attore e amo scrivere i film e a volte produco anche dei film. Amo i cavalli, mi piace surfare, ho un bellissimo ristorante a roma di cibo biologico e il mio tempo libero lo passo lì”. L’ex modello parlano de La Talpa ha detto: “voglio mettermi in gioco ed entrare a far parte di questo gruppo di persone che sono fantastiche. La mia più grande paura sono le persone, la gente mi fa paura. Sono bravo a mantenere un segreto, non sono la talpa, sono una persona molto onesta, so mentire poco e di conseguenza mi si leggerebbe in faccia, ma lo noterete anche durante le prove che spero di vincerle. Mi aspetto di conoscere delle persone stupende, la loro vita, fare gruppo e cercare di aiutare il più possibile il gruppo a vincere il gioco”.