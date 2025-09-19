Andrea Preti: le sue storie d'amore passate prima di sposare la campionessa del tennis Venus Williams

Oggi, venerdì 19 settembre, a Ischia è tutto pronto per le nozze tra Andrea Preti e Venus Williams, che si diranno “sì” in una cornice spettacolare davanti a parenti, amici e ospiti internazionali. La loro storia d’amore sembra uscita da un film, ma in realtà è nata in modo del tutto spontaneo. In un’intervista, infatti, l’attore e modello ha raccontato: “Ci hanno presentati, dopo al bar mi ha raggiunto Serena che mi ha detto che piacevo a sua sorella”. Al che, pare che i due abbiano subito iniziato a parlare in italiano, per poi rimanere in contatto e rincontrarsi poco dopo a Londra.

Da lì, i due non si sono più separati, fino ad arrivare al matrimonio. Per ora, la lista degli ospiti è ancora segreta, ma tra le conferme c’è ovviamente la sorella della sposa, Serena Williams. In più, pare che potrebbe presenziare anche Meghan Markle, da tempo grande amica delle sorelle Williams. Dopo la cerimonia al faro di Punta Imperatore, a Forio, la festa si sposterà a Lisola, il ristorante dello chef Nino Di Costanzo con il pizzaiolo Ivano Veccia.

Andrea Preti e Venus Williams sposi: gli amori passati dell’attore

Ma, quali sono state le storie d’amore passate di Andrea Preti? Ebbene, l’attore è stato spesso al centro del gossip in questi anni. La sua relazione forse più chiacchierata è stata quella con Claudia Gerini, una delle attrici più amate del cinema italiano, durata dal 2017 al 2018. Ancora prima, Andrea era stato legato a Flavia Pennetta, l’ex campionessa di tennis. Inoltre, si è mormorato anche di diversi altri flirt di Andrea, come quello con la schermitrice Rossella Fiamingo, con la tennista Susanna Giovanardi, con l’imprenditrice Eleonora Berlusconi e con la conduttrice Fiammetta Cicogna. Oggi, però, Preti sembra aver trovato il suo lieto fine accanto a Venus Williams, coronando il loro amore con un matrimonio da sogno ad Ischia.

