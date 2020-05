Andrea Preti lutto, morta la nonna/ “La giornata più brutta della mia vita”

View this post on Instagram

Ieri e’ stata la giornata più brutta della mia vita . Alle 20 e 30 si è’ spenta la mia Nonna ❤️🙏🏻 Non ho parole per descrivere il dolore ,il vuoto che ho dentro .. un vuoto che risuona così forte da farmi male. Un abbraccio a tutte le persone che le hanno voluto bene. Ciao nonna🙏🏻 ti voglio un cuore di bene e mandami un sorriso da lassù che ne ho bisogno. Andrea