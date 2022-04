Andrea Prosperi, morto l’ex marito di Gloria Bellicchi/ Drammatico incidente in moto

Andrea Prosperi, morto l’ex marito dell’attrice Gloria Bellicchi

Una tragedia quella accaduta ieri, giovedì 14 aprile, in via Ruggero di Lauria, all’intersezione con via Caracciolo, nel quartiere romano di Prati. Un incidente mortale ha causato la morte dell’avvocato Andrea Prosperi, 48 anni, ex marito di Gloria Bellicchi, celebre attrice che è stata Miss Italia nel 1998 e che oggi è legata all’attore Giampaolo Morelli. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, l’uomo, in sella alla sua Honda Sh 300, si è scontrato con un’autovettura.

È stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santo Spirito ma è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto, per i rilievi, sono intervenute le pattuglie del I Gruppo Prati della polizia locale di Roma Capitale. Alla guida dell’auto che si è scontrata con Prosperi una donna di 55 anni che è stata accompagnata in ospedale per esami tossicologici.

Andrea Prosperi morto in un incidente stradale: lascia tre figli

Non sono state ancora chiarite le dinamiche dell’incidente. Viene però sottolineato che si tratta, in una settimana, della terza vittima sulle strade dalle capitale e della provincia, dopo i casi che hanno riguardato Leonardo Lamma e Alisia Mastrodonato. D’altronde sono 45 i morti a Roma in incidenti stradali da inizio 2022. L’avvocato Prosperi ha lasciato tre figli e, stando alle prime notizia, la sua compagna. Prosperi era stato sposato dal 2007 al 2009 con l’attrice Gloria Bellicchi, Miss Italia nel 1998. Non c’è stato alcun commento da parte dell’attrice ed ex moglie rispetto alla drammatica notizia.

